Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

22.01.2026 22:40
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. 11 puanda kalan sarı-lacivertliler, ilk 8'e kalma umutlarını mucizeler bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 1-0 kazandı.

İLK TEHLİKE ASTON VILLA'DAN

6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

MERT MÜLDÜR TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

ASENSIO'NUN ŞUTU KALECİDE KALDI

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.

ASTON VILLA ÖNE GEÇTİ

25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi.

İLK YARININ SON BÖLÜMÜNDE İLGİNÇ ANLAR

42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

TALISCA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

61. dakikada savunma arkasına sarkan Anderson Talisca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kurtardı.

FARK İKİYE ÇIKTI ANCAK KARAR OFSAYT

67. dakikada Aston Villa'da Ollie Watkins'in kale ağzına attığı top İsmail'in müdahalesiyle ağlara gitti. İncelemenin ardından ofsayt kararı verildi.

KEREM İLE BULDUĞUMUZ GOL VAR'A TAKILDI

Fenerbahçe, 76. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun golünde VAR kontrolü sonrası pozisyon içerisinde bulunan Jhon Duran ofsaytta bulunduğu için ağlara giden top değer kazanmıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 8 ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Aston Villa kazandı. Bu sonuçla birlikte 11 puanda kalan Fenerbahçe'nin son hafta öncesi ilk 8'e kalma şansı zora girdi. Sarı-lacivertliler, ilk 8 için son hafta oynanacak mücadeleyi kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Aston Villa ise 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı. Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Fenerbahçe, FCSB deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Salzburg'u ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    igsnin ilk 24 sansı kadar Fenerimin ilk 8 sansı var. bu oyunla bu takım en az yarı final gorur. mucadelen icin tesekkurler Fenerbahcem. 18 11 Yanıtla
    vv04042211 vv04042211:
    süperdi fred hariç ismail çikmazdi fredi alacakti.hoca yanliş yaptı 7 2
    1970 1970:
    Galatasaray şampiyonlar liginde fenerin hayalinde bile göremediği takımlarla oynuyor 0 0
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    canınız sağolsun yiğitlerim. Güzel bir bayrak gösterisi yaptınız gurur duyuyoruz sizinle. 25 2 Yanıtla
    vv04042211 vv04042211:
    böyle oynasinlar süperdi ama olmadi 14 1
  • Can Gönül Can Gönül:
    çok güzel mücadele ettiler canınız sağolsun.???? 14 5 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray ile aşık atamaz. 1 0 Yanıtla
  • 6770776 6770776:
    soğlıg olzin?? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
