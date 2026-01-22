Fenerbahçe, Aston Villa\'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 1-0 kazandı.
6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.
25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi.
42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.
61. dakikada savunma arkasına sarkan Anderson Talisca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kurtardı.
67. dakikada Aston Villa'da Ollie Watkins'in kale ağzına attığı top İsmail'in müdahalesiyle ağlara gitti. İncelemenin ardından ofsayt kararı verildi.
Fenerbahçe, 76. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun golünde VAR kontrolü sonrası pozisyon içerisinde bulunan Jhon Duran ofsaytta bulunduğu için ağlara giden top değer kazanmıyor.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Aston Villa kazandı. Bu sonuçla birlikte 11 puanda kalan Fenerbahçe'nin son hafta öncesi ilk 8'e kalma şansı zora girdi. Sarı-lacivertliler, ilk 8 için son hafta oynanacak mücadeleyi kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Aston Villa ise 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı. Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Fenerbahçe, FCSB deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Salzburg'u ağırlayacak.
