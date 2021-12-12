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Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor

12.12.2021 11:06

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer gündemi hareketli geçecek. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Kim ile Szalai, satılmayacak. Meyer, Pelkas ve Novak yolcu.

Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor.

KONTENJAN BOŞALACAK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya yeni takviyeler yapılacak ama yeni transferler için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

ALLAHYAR DÖNÜYOR

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi sona eriyor ve kulübe geri dönecek. Böylece Fenerbahçe'nin 15 yabancı oyuncusu olacak.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

PELKAS MUTSUZ

Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında yapacağı yeni takviyeler için en az 3 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözcü'nün haberine göre;Sezon başında transfer edilen Alman orta saha Max Meyer, Çek sol bek Novak ve Rusya'dan teklifler alan mutsuz Pelkas'la yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

OMURGA KALACAK

Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler kesinlikle satılmayacak, takımın omurgası korunacak.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

KANAT YOK

Fenerbahçe'nin kanatlarda forma giyen futbolcularının skora etkisi düşük. Ferdi Kadıoğlu da suskunluğa büründü. 3'lü savunmada iki kanat bekinin geriye gelerek savunmaya destek vermesi nedeniyle kanat beklerinin hücuma katkısı da azalıyor.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

SKOR KATKISI AZ

Muhammed ligde 9 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Osayi 11 maçta 1 gol atarken, genellikle sol stoper ve sol bek olarak görev yapan Novak ise kanatlarda oynadığı 3 maçta skor katkısı sağlamadı, stoperde oynadığı Hatayspor maçında 1 gol, Alanyaspor maçında ise 1 asist yaptı. Sangare'nin 8 maçta 1 asisti var.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor - Son Dakika
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