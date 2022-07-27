Dinamo Kiev maçından notlar - Son Dakika
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Dinamo Kiev maçından notlar

27.07.2022 20:08
Dinamo Kiev maçından notlar

Fenerbahçe'de tek değişiklik-Serdar Aziz'in yerine Tisserand-Taraftarlardan yoğun ilgi-Minik Fenerbahçeliler seremonide-Dinamo Kiev'de değişiklik yok Mustafa AKIN / İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

- Fenerbahçe'de tek değişiklik

- Serdar Aziz'in yerine Tisserand

-Taraftarlardan yoğun ilgi-Minik Fenerbahçeliler seremonide

- Dinamo Kiev'de değişiklik yok

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çaldı. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ile Domenico Rocca üstlendi. Sahasında rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dimano Kiev mücadelesine; " Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can, İsmail Yüksek, Rossi, King, Valencia" 11'i ile çıktı. FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİKFenerbahçe, turun ilk maçına göre rövanş karşılaşmasına tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamadı. Polonya'da oynanan ilk maçta 11'de görev alan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemedi. Serdar Aziz'in yokluğunda ise Tisserand görev aldı.JESUS'UN SARI KARTI BULUNUYORFenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı kartı bulunuyor. Jorge Jesus, turun ilk maçında saha kenarından yaptığı itirazlar sonucu mücadelenin hakemi tarafından 72'nci dakikada sarı kartla cezalandırılmıştı.TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİFenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçına yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.MİNİK FENERBAHÇELİLER SEREMONİDEFenerbahçe'de 2022-23 sezonunda iç sahada oynanacak karşılaşmalar öncesinde seremonide sarı-lacivertli taraftarların çocukları yer alacak. Bu kapsamda Kadıköy'deki Dinamo Kiev maçının seremonisinde Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla seremonide yer aldı. Ayrıca Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV), hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıktı.DINAMO KIEV'DE DEĞİŞİKLİK YOKDinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. Polonya'da oynanan ilk maçtaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, sahaya şu 11'le çıktı: "Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak,Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin."


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Kaynak: DHA

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