Fenerbahçe'den 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 4-0'lık Galibiyet

Fenerbahçe\'den 4-0\'lık Galibiyet

Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yenerek puanını 26 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

11.11.2024 10:29
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlendi. Bu mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Samet Akaydin, 54'üncü dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82'nci dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4'üncü dakikada Allan Saint-Maximin attı. 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 26 yapan sarı-laciverliler, zirve takibini sürdürdü.

SARI-LACİVERTLİLER, LİGDE KAZANDIĞI 8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YEMEDİ

Sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Sivasspor'a karşı kalesini gole kapatan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde kazandığı 8 maçın 7'sinde gol yemedi. Fenerbahçe'nin kazandığı ama gol yediği tek maç deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI FENERBAHÇE

Sezonun geride kalan kısmında ligde oynadığı 11 maçta kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Bu maçlarda rakip ağları 27 kez sarsan Fenerbahçe, en çok gol atan 2'nci takım. En çok gol atan takım ise 32 golle Galatasaray oldu.

SOFYAN AMRABAT, 2 HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, ligde son 2 maçta gol sevinci yaşadı. Trabzonspor deplasmanında 90+12'nci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Amrabat, Sivasspor maçının 82'nci dakikasında skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

SAMET AKAYDİN VE MERT HAKAN YANDAŞ LİG MAÇINDA İLK KEZ İLK 11'DE BAŞLADI, BİRİ ASİST YAPTI DİĞERİ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Samet Akaydin, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Sivasspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Samet Akaydin, 90 dakika forma giydi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sezonun geride kalan kısmında sadece 1 kez görev yapan 30 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçının 76'ncı dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş da bu sezon ilk kez Süper Lig maçında 11'de yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Lille ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki orta saha, Sivasspor maçının 11'inde şans buldu. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, Samet'in golünde asist yapan isimdi. Yandaş 71 dakika sahada kaldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEVAM EDEMEDİ

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta Fode Koita'nın kendisine yaptığı müdahalenin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle 12'nci dakikada oyundan çıktı. 28 yaşındaki savunmacının yerine Alexander Djiku dahil oldu.

Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

JOSE MOURİNHO'NUN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından 'rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 1 maç men cezası alan teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor maçında takımın başında olamadı. Saha kenarında Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Cezası biten tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor'a konuk olacakları maçta kulübede olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika

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