Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ardından da Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sosyal medyadan takipçilerinin beğenisini kazanan bir paylaşım yaptı.
Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu, Instagram hesabından Yıldız Tilbe dinlediği anları paylaştı. Mesut Özil paylaşımında, "Seninle büyüdük" ifadelerini kullanırken Türk bayrağı emojisine yer verdi.
Yıldız Tilbe hayranı olduğu bilinen Mesut Özil henüz sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Yıldız Tibe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlediği anları paylaşmıştı.
Son Dakika › Spor › Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük - Son Dakika