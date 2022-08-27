Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük - Son Dakika
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Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük

27.08.2022 15:17

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan başarılı futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan ünlü Yıldız Tilbe dinlediği anları paylaştı. Özil, "Seninle büyüdük" ifadelerini kullandığı paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ardından da Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sosyal medyadan takipçilerinin beğenisini kazanan bir paylaşım yaptı.

"SENİNLE BÜYÜDÜK"

Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu, Instagram hesabından Yıldız Tilbe dinlediği anları paylaştı. Mesut Özil paylaşımında, "Seninle büyüdük" ifadelerini kullanırken Türk bayrağı emojisine yer verdi.

Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük

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Yıldız Tilbe hayranı olduğu bilinen Mesut Özil henüz sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Yıldız Tibe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlediği anları paylaşmıştı.

Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
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SON DAKİKA: Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük - Son Dakika
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