Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde! - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!

28.07.2022 10:29

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maçta sarı-lacivertli taraftarların yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında yankı buldu. Fenerbahçeli taraftarlar hem Türk sporseverler hem de dünya genelinde büyük tepki topladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından rövanş maçında 2-1'lik skorla üstünlük sağlayan Kiev ekibi turu atlayan taraf oldu.

VLADİMİR PUTİN TEZAHÜRATI MAÇA DAMGA VURDU

Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fenerbahçeli taraftarların yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında geniş bir yer buldu. Hem gazelere hem de sosyal medya yayın organları bu tezahüratı kınadı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

  • Daily Star gazetesi, "İğrenç' Fenerbahçe taraftarları despot Vladimir Putin'in adını zikretti" diyerek bu tezahürata tepkisini gösterdi.
Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor
  • Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu.' ifadelerini kullandı
  • Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."
  • oe24 sitesinde ise, "Kiev'in galibiyeti bu tezahüratla gölgelendi" ifadeleri yer aldı.
Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor
  • Skytodaysnews'da, "Türk taraftarlar galibiyete gölge düşürdü" dedi.

Bu tezahürat, dünya basınının yanı sıra sosyal medyada oldukça tepki gördü. Fenerbahçe taraftarının tezahürat yaptığı anlar çok kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR
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Vladimir Putin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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