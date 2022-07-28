Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından rövanş maçında 2-1'lik skorla üstünlük sağlayan Kiev ekibi turu atlayan taraf oldu.
Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.
Fenerbahçeli taraftarların yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında geniş bir yer buldu. Hem gazelere hem de sosyal medya yayın organları bu tezahüratı kınadı.
Bu tezahürat, dünya basınının yanı sıra sosyal medyada oldukça tepki gördü. Fenerbahçe taraftarının tezahürat yaptığı anlar çok kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde! - Son Dakika