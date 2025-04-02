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Fenerbahçe-Galatasaray Kupa Derbisi

Fenerbahçe-Galatasaray Kupa Derbisi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

02.04.2025 03:43
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Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de saat 20.45'te başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek.

Kazanan takımın yarı finaldeki rakibi, İskenderun spor'u eleyen Konyaspor olacak.

İki ezeli rakip bu sezon üçüncü kez sahaya çıkıyor. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmış, Seyrantepe'deki maç ise 0-0 sonuçlanmıştı.

İki takım Türkiye Kupası'nda son olarak 2015-2016 sezonu finalinde karşı karşıya geldi. Antalya'daki finali Galatasaray 1-0'lık sonuçla kazandı ve kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolcukları sona eren iki takımın da artık ikişer hedefi var: Süper Lig ve Türkiye Kupası.

Süper Lig'de ise zirve yarışı kızışıyor.

Pazar günü bir diğer derbide deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Lider Galatasaray'ın Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla 6'ya düştü. Galatasaray, 19 takımın yer aldığı Süper Lig'de gelecek hafta sonu maç oynamayacak.

Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Trabzonspor'u yenerse puan farkını 3'e düşürmüş olacak. Yarıştaki iddiasını da artıracak sarı lacivertli takım, şampiyonluk umutları için Galatasaray'ın bir daha puan kaybetmesini bekleyecek.

Kupa maçı öncesinde ise Jose Mourinho'nun ekibi Galatasaray'ı turnuva dışında bırakarak hem ezeli rakibine üst üste ikinci mağlubiyetini tattırmak hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlamak için büyük bir avantaja sahip Galatasaray ise sarı lacivertlilerin sezonu kupasız tamamlamasını istiyor.

Hakem tartışmasında taraflar ne dedi?

Türk futbolunun uzun süredir en büyük tartışması olan hakem konusu da maç öncesinde başlamış durumda.

Ligin ikinci yarısında Sloven hakem yönettiği maçı hatırlatan Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "RAMS Park'taki derbide yabancı hakem isteyenler adalet değil ayrıcalık istedi" dedi.

Mütekabiliyet esası ile Kadıköy'deki derbide de benzer şartları beklediklerini vurgulayan Galatasaray yöneticisi, "Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapmayanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar aslında bugün nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını çok net kamuoyuna gösterdiler" dedi.

Hatipoğlu, maçın hakemi Cihan Aydın'ın "herkesi mahcup edecek iyi bir hakem performansı sergilemesini umduğunu" söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Hatipoğlu'nun bu sözlerine, "Biz, iç sahamızda da yabancı hakem istiyoruz" diyerek yanıt verdi.

Hatipoğlu'nun açıklamalarını "skandal" olarak nitelendiren Ilıcalı, "Siz, 'İç sahada yerli hakem avantajımız var' dediğiniz anda hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz" diye konuştu.

Hatipoğlu ise Ilıcalı'nın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi ve "Galatasaray'la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı'dan, Fenerbahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum" dedi.

Kadrolar ne durumda?

Fenerbahçe çok uzun süredir tam kadro olarak maça hazırlanıyor.

Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un sakatlıkları tamamıyla geçti. Üç oyuncu da Galatasaray karşısında Mourinho'dan görev bekleyecek.

Kadıköy'e tam kadro gitmeye hazırlanan Galatasaray'da ise sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, Okan Buruk'un maç kadrosunda yer alabilecek.

Ağrıları nedeniyle Beşiktaş derbisinde görev alamayan Roland Sallai de kadroda yer alabilecek.

'Irkçılık' polemiği

Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray'ın stadında oynanan maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı kırmızılıların bulunduğu yedek kulübesi hakkında .

Portekizli teknik direktörün takımının genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgili bir pozisyonu değerlendirirken, "Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" şeklindeki sözlerine Galatasaray büyük tepki göstermişti.

Galatasaray ise Mourinho'yu ırkçılıkla suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

Bu olay dünya spor medyasında da büyük bir gündem yaratmıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Kupa Derbisi - Son Dakika

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