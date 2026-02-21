Fenerbahçe Kadın Basketbol'da Mersin'i Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Basketbol'da Mersin'i Yendi

Fenerbahçe Kadın Basketbol\'da Mersin\'i Yendi
21.02.2026 18:39
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 94-70 mağlup etti. Maçın periyotları 23-25, 33-46, 52-67 şeklinde oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Sventoraite 2, Allen 7, Geiselsoder 5, Esra Ural Topuz, Yahupova, 16

FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 14, Alperi Onar 10, Meesseman 9, Rupert 18, Tuana Vural 3, Mccovan 3, McBride 24, Allemand 9, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-25

DEVRE: 33-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-67

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı 94-70'lik skorla konuk Fenerbahçe Opet kazandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Basketbol, Mersin, Futbol, Çimsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol'da Mersin'i Yendi - Son Dakika

