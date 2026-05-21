Fenerbahçe Kadın Takımı İlk Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Kadın Takımı İlk Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Kadın Takımı İlk Şampiyonluğunu Kutladı
21.05.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maria Alves, Fenerbahçe'nin tarihine adını yazdırarak ilk şampiyonluğunu kazandığını belirtti.

FENERBAHÇE ArsaVev'in 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Maria Alves, "Ben kulübün tarihine, onların aldığı ilk şampiyonluğa adımı yazdırdım. Ben artık bu kulübün bir parçasıyım. Onlar da benim kariyerimde artık çok önemli bir yeri dolduruyorlar. Taraftarlarımız bunu gerçekten hak ediyorlar. Önümüzdeki sezon da her maçımızda onların burayı doldurmasını istiyoruz. Çünkü onlar olmadan biz gerçekten eksik kalıyoruz" dedi.

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, kadın futbol şubesinin kurulmasının ardından ilk kez şampiyon olma sevinci yaşadı. Şampiyon olan Fenerbahçe ArsaVev'in 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Maria Alves, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Takıma devre arasında transfer olduğunu hatırlatan Maria Alves, "Ben buraya devre arasında geldiğimde aslında bu takımın şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gözlemleme fırsatım oldu. Buradaki ortam, buradaki insanlar gerçekten şampiyonluğu ne kadar istediklerini gelen herkese hissettiriyordular" diye konuştu.

'TAKIM ARKADAŞLARIM EVİMDE GİBİ HİSSETTİRDİLER'

Takım arkadaşlarının kendisini evinde gibi hissettirdiğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Buraya geldiğim andan itibaren gerçekten çok iyi ağırlandım. Takım arkadaşlarım beni gerçekten evimde gibi hissettirdiler. Çok sıcakkanlı yaklaştılar. Burada asistan arkadaşlarımız, takım arkadaşlarım bana böyle hissettirdi" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK KULÜPTE OYNAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU TEKRARDAN KAFAMDA FORMALİZE ETMİŞ OLDUM'

Kariyerinde daha önce büyük takımlarda forma giydiğini, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ne kadar profesyonel bir kulüp olduğunu gözlemlediğini ifade eden Alves, "Ben kariyerim boyunca hep büyük takımlarda oynadım. Ama buraya geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin ne kadar profesyonelliğe sahip bir kulüp olduğunu gözlemledikten sonra, kadın futboluna verdiği değeri gördükten sonra gerçekten büyük kulüpte oynamanın ne demek olduğunu tekrardan kafamda formalize etmiş oldum. Umarım bunu devam ettirirler, daha da ileriye taşırlar, daha da büyütürler. Kadın futboluna vermiş olduğu değeri daha da artırırlar. Fenerbahçe'nin yapısında ve kültüründe bunun olduğunu görebiliyorum" dedi.

'TÜRKİYE KADIN FUTBOL LİGİ'NİN AVRUPA'DAKİ SAYGIN LİGLERDEN BİRİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Önceki senelere göre çok daha zor bir sezon olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Ligi'nin geçen seneye oranla bu sene daha zor geçtiğini söyleyebilirim. Bu sene Süper Lig'de her maç bir final gibiydi. Türkiye'de kadın futbol ligi her sene daha da üzerine koyarak, gelişerek geliyor. Daha önce oynadığım liglerle kıyasladığımda; oraya çok yaklaştığını söyleyebilirim. Belki bire bir aynı seviyede değil. Her sene üzerine koyarak oraya yaklaşıyor. Yatırımları, kulüplerin verdiği değerleri, federasyonun verdiği değerleri üst üste koyduğunuzda Türkiye Kadın Futbol Ligi'nin Avrupa'daki saygın liglerden biri olacağını düşünüyorum."

'KENDİMİZİ İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLAYABİLMEMİZ GEREKİYOR'

Daha önce Juventus ile Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiğini hatırlatan Alves, "Daha önce oynadığım Juventus'ta bunu yaşama şansım oldu, oynadım. Geçtiğimiz sezon da ön elemelerde oynama fırsatını elde etmiştim. Bu sene de Fenerbahçe ile bunu deneyimleyeceğim. Bizim öncelikle kendimizi iyi bir şekilde hazırlayabilmemiz gerekiyor. Bunu başarabileceğimizi, oraları hedefleyebileceğimize inanmamız gerekiyor. Adım adım bakmak lazım. Kazanalım, sonrakini hedefleyelim" ifadelerini kullandı.

'KULÜBÜN TARİHİNE, ONLARIN ALDIĞI İLK ŞAMPİYONLUĞA ADIMI YAZDIRDIM'

Desteklerinden dolayı sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Maria Alves, "İçeride olsun, dışarıda olsun her maç gelip bizi desteklediler. Bizi yalnız bırakmadılar. İyi anımızda, kötü anımızda hep destek olmaya çalıştılar ve bizi ayağa kaldırdılar. Onlara teşekkür ederim. Ben kulübün tarihine, onların aldığı ilk şampiyonluğa adımı yazdırdım. Ben artık bu kulübün bir parçasıyım. Onlar da benim kariyerimde artık çok önemli bir yeri dolduruyorlar. Taraftarlarımız bunu gerçekten hak ediyorlar. Önümüzdeki sezon da her maçımızda onların burayı doldurmasını istiyoruz. Çünkü onlar olmadan biz gerçekten eksik kalıyoruz" diye konuştu.

'BU ŞEHRİN HER BİR NOKTASI, HER BİR PARÇASI ÇOK GÜZEL'

İstanbul'u tanımaya devam ettiğini belirten Alves, sözlerini şöyle noktaladı:

"Harika bir şehir. Bu şehrin her bir noktası, her bir parçası çok güzel. Tamamını gezme fırsatı bulamadım ama elimden geldiğince büyük bir bölümünü gezmeye çalıştım. Benim buradaki favori mekanım Galata. Galata Kulesi'ni çok seviyorum. Buradan vapurla karşıya geçip Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidip orayı görüp gelebilmek gerçekten inanılmaz güzel bir his. Bu güzel şehri tanımaya devam ediyorum"

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Takımı İlk Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:32
Fenerbahçe’den Sörloth bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:16:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Takımı İlk Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.