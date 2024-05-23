Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçim sürecine ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan adaylığı süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, yeni yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ali Koç'un yeni yönetiminde Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman yer aldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, 6 yıllık başkanlık dönemine dair değerlendirmede bulunduklarını ve hatalarıyla yüzleştiklerini söyledi.

Fenerbahçe için hayal ettiklerini henüz gerçekleştiremediklerini hatırlatan Koç, "Futbol A Takım yapılanmamızda özellikle ilk dönemimizde doğru yapmadığımız konular olmuştur. Transferler ve hoca tercihlerinde doğal olarak bizi sorgulayabilirsiniz. Geçmişte ve yaşanan tüm süreçlerden çok şey öğrendik, hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Neler yapılması gerektiğini çok daha iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında UEFA'nın yayınladığı rapora göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak belirtildiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Net borcun geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa ülkelerinin Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde 700 kulüp var. Bu 700 kulüp arasında biz Avrupa'nın net borcun geliri oranında en kötü kulübüydük. Parasal olarak da net borcumuz Avrupa'nın 6. sırasındaydı. Milyar dolara yakın geliri olan kulüplerin bizim kadar borcu yoktu. Raporun manşeti de kulübümüze atılmıştı. Avrupa'nın en güçlü kulübü olduğu vurgulanmıştı. Toplam yükümlülüklerimiz 612 milyon avroyu bulmuştu bugün ise toplam yükümlülüklerimiz 307 milyon avroya indi. Tam anlamıyla yarıya inmiş durumda. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 lira olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon liraya geliyor. Hangi kurdan bakarsanız bakalım Fenerbahçe'nin borçları inmiştir. Bu borçlar 612 bin 347 lirası finans kuruluşlarına idi. Bugün 104 milyon avroya indi. Üstelik 347 milyonun 74 milyon avrosu fahiş faiz oranlarıyla faktoring borçlarıydı. Çok şükür bugün faktoring borçlarına hiçbir borç kalmamıştır. Allah o günleri kulübümüze bir daha yaşatmasın. Mali yapımızı en doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Tüm borçlarımızı liraya dönüştürdük, ne kadar doğru yaptığımızı bugün görüyoruz. Benim açımdan Fenerbahçe Kulübünün bir tek kuruş alacağı yoktur. Bunu daha evvel de söylemiştim, bunun aksini iddia edenler yalan söylüyorlar."

Göreve ilk geldiklerinde Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın forma göğüs sponsorunun dahi olmadığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Bugün her branşımızın sponsoru var. Fenerium, Şampiyonlar Ligi seviyesine çıktı. 6 yıl boşa gitti diyenlere hatırlatma yapmak için bunları sizlerle paylaştım. Fenerbahçe aleyhine ne CAS'ta ne de UÇK'da açılmış tek bir dava yoktur. Mali durum dışında olimpik sporlarda da önemli başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Finansal durumumuzu yönetilebilir bir hale getirdik. Yeni gelir kalemleri oluşturduk, insan sermayesini geliştirdik. Son 2 sezonda yapılan hatalardan arınmış, FFP prangasından kurtulmuş, transfer başarısı sağlamış, tarihin en iyi kadrolarından birini kurmuş, her şeye rağmen şampiyonluğu kovalayan bir takım kurulmuştur. Avrupa'da en fazla puan katkısı veren Türk kulübü de Fenerbahçe olmuştur. Geçen sezon Türkiye Kupasını aldık. Bitime bir hafta kala bu sezon görülmemiş puan seviyesine ulaştık, deplasmanda hiç yenilmedik. Tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son ana taşıyan bir takım kurduk. Tarihi bir sezon olmuştur, inşallah sonu şampiyonlukla biter. Futbolda son dönemde başarılı bir istikrar sağladık."

2018'de kulübü kendi malı gibi gören yönetim anlayışından kurtulmak için yola çıktıklarını dile getiren Koç, "Bugün yine adayım. O günlere dönemeyiz. Finansal güç en önemli noktadır. Fenerbahçe şanlı tarihine ve uluslararası marka değerini yakalayıncaya kadar mücadele edeceğiz. 'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' ifadesi üzerinden seçim propagandası yapanlara açıklamam var. Bu açıklama umutsuzluk ya da teslimiyet ifadesi değildi. O psikolojide olsaydık Fenerbahçe çoktan havluyu atardı. 22. dakikada haksız şekilde 10 kişi bırakıldığımız derbide o sözleri edemezdik. Burada söz konusu olan şahsımın kimliği ile ilgili bir durum değildir. Asıl sorun camiamızın duruşudur. Fenerbahçe son 20 yılda büyük haksızlıklara ve yoğun saldırılara maruz kalmıştır. Son 2 sezondur bize yapılan haksızlıkların dozajı iyice artmıştır. 6 yıl boyunca açıkça gördük ki futbol içindeki yapı biat etmeyenleri cezalandırmakta. Karşımızda hayali düşman olduğunu söyleyenler bu düzene hizmet edenlerdir. Bir mücadele başlattık ve bunu sonuna kadar götürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"En büyük hedefimiz futbol takımının şampiyonluk yaşamasıdır"

Ali Koç, seçilmesi durumunda yeni dönemde en önemli hedeflerinin şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirtti.

Ligi tarihi bir puanla tamamlayacaklarını aktaran Koç, "Seçildiğimiz taktirde en büyük hedefimiz futbol takımın şampiyonluk yaşamasıdır. Bu sezon bu başarıları elde edince her haftası başka skandal olan bir ligle karşılaştık. Ne zaman bu güçlü kadroya çıktık sistemdeki böcekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Türkiye normal bir lig olsa son hafta için büyük heyecan içinde olurduk. Allah'tan yine de ümit kesilmez. 90 puanın üzerinde bir sezonun bitişi yine Fenerbahçe'de yaşanmıştır. Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız. Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da son 2 sezondur yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuvvetli bir yönetim kurduklarını ve önümüzdeki 3 sene sonunda Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Artık duygusallığa yer yok. Artık hata yapma lüksümüz yok. Yeni yönetim kurulumuzu buna göre belirledik. Sorunların üzerinden daha etkin şekilde geleceğiz. Taraftarımız bizlere güvenmeye devam etsin. 2 aday olarak televizyona çıkıp sizleri daha iyi aydınlatacağımızdan şüphem yok. Tabi bu seferde kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkarlar. Mourinho konusunun derbi öncesinde gündeme getirilmesi büyük talihsizlikti. Şampiyonluk maçımız var, bunları konuşmanın zamanı değil."

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık sürecinin kendisinden intikam almak niyetli olduğunu düşündüğünü aktaran Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına ilişikin şu yanıtı verdi:

"Erden Bey'e teşekkür edeceğimi sanmazdım ama en azından kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan bahsettiği şekilde bir konuşma gerçekleşmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil. Yalan söyleyenler kendini ispat etmek durumunda değil ne yazık ki. Yalan mı söylüyor, patolojik bir durum mu var bu kadar rahat yalan söylenmemesi lazım, anlayamıyorum. Hiçbir şekilde öyle bir konu geçmedi aramızda."

"Kulübün de bayrağı namusudur"

Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra yaşanan olaylara da değindi.

Maçın ardından spontane şekilde stada gittiğini anlatan Koç, şunları aktardı:

"Bizimle mücadele edenler kendi ayıplarını örtmek için devletin memurunu hedef alıyorlar. Fenerbahçe'nin stadına Galatasaray başkanı geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Gittik, futbolcularla kucaklaştık. Futbolcuların seyirciye gitme isteği vardı. Dedik ki çıkalım hatıra fotoğrafı çektirelim, ayıp mı? Statta 1 kişi yoktu. Talimatlara aykırı mı? Bizim işimiz kavga veya provokasyon olsa seyirci varken çıkmaya çalışırız. Bunu Aziz Yıldırım döneminde de yapmıştık. Bu sefer takım çok istediği için sahaya çıkalım dedik ve çıktık. Olaylara sebep olan bayrak mevzusudur. Bir ülkenin bayrağı nasıl namusu ile bir kulübün de bayrağı namusudur. Bizim bayrağımızı gasp etmeye çalıştıkları için gereken tepki verildi. Saygı çift taraflı müessesedir."

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın dünkü toplantısına ilişkin soruya, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunlardan bir tanesi de kendisi." yanıtını veren Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ile yola devam edeceklerini de sözlerini ekledi.