Fenerbahçe Kulübü Kurulları Göztepe Maçındaki Olayları Kınadı

Spor

Fenerbahçe Kulübü'nün Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Balotaj Kurulu, Sicil Kurulu, Tarih Müze ve Arşiv Kurulu ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Güzel ülkemize yayılmaya çalışılan organize kötülüğün bir yansımasının, sporda Fenerbahçe üzerinden şekillendirmeye çalışılmasını yeni bir kurgunun gösterime sokulma çabası olarak algılıyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübünün milyonlarca taraftarının sinir uçlarına basmaya çalışanlar, belli dönemlerde Fenerbahçemize kast etmeye kalkışıyorlar. Bunu biliyor ve görüyoruz. Ancak, şunu hatırlatmak gerekir ki; Bizim için zaferin rengi bellidir ve hiç değişmeyecektir" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün kurulları, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güzel ülkemize yayılmaya çalışılan organize kötülüğün bir yansımasının, sporda Fenerbahçe üzerinden şekillendirmeye çalışılmasını yeni bir kurgunun gösterime sokulma çabası olarak algılıyoruz.

Dünyanın en büyük spor kulübünün milyonlarca taraftarının sinir uçlarına basmaya çalışanlar, belli dönemlerde Fenerbahçemize kast etmeye kalkışıyorlar.

Bunu biliyor ve görüyoruz.

Ancak, şunu hatırlatmak gerekir ki;

Bizim için zaferin rengi bellidir ve hiç değişmeyecektir.

Ülkeyi ülke yapan milli bilinci, direnme duygusunu işgal altındayken işgalciye, yıllar sonra bölmeye çalışan teröriste gösteren camiamız 117 yıllık şanlı tarihinden aldığı güç ile dimdik ayaktadır.

Biz kimseye düşman olmayacağız. Ne Fenerbahçe'ye saldırarak büyümeye çalışanlara, ne büyüğüm diyerek ezeli rekabette futbola sıkışıp kalanlara.

Fakat, şunun net olarak bilinmesini de isteriz.

İsimlerden bağımsız olarak Fenerbahçe spor kulübünün başkanına ve taraftarlarına kimse dokunamaz.

Fenerbahçe camiası başkanı, yönetimi, sporcusu ve taraftarı ile bir ve bütün olarak kendisine kast edenlere karşı mücadele edecek güce sahiptir.

Bu güçten aldığımız cesaret ile Göztepe deplasmanında taraftarlarımıza yapılan haksız muameleyi ve Başkanımız Sayın Ali Y.Koç'a yapılan kalleş saldırıyı kınıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Balotaj Kurulu, Sicil Kurulu, Tarih Müze ve Arşiv Kurulu"