Fenerbahçe'nin iptal olan golünden önce faul mü var? Futbol yorumcuları maçın hakemine verdi veriştirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin iptal olan golünden önce faul mü var? Futbol yorumcuları maçın hakemine verdi veriştirdi

25.04.2023 10:21

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak yenişemediği karşılaşmada Szalai'nin iptal edilen golü tartışma çıkardı. Hakem Kadir Sağlam, golden önce Joao Pedro'nun kaleciye faulü olduğuna hükmederken yayıncı kuruluşun yorumcuları kararın yanlış olduğunu dile getirdi. Hakemin top ağlara gitmeden önce düdüğünü çaldığı için pozisyonun VAR'da da değerlendirilemediğini söyleyen yorumcular, Fenerbahçe'nin net golünün hatalı kararla iptal edildiği konusunda hemfikir oldu.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada İstanbulspor ile berabere kalarak fırsat tepen Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla puan farkını eritme fırsatını tepti. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ise çok konuşuldu.

HATALI KARAR KONUSUNDA HEMFİKİR OLDULAR

Maçın 5. dakikasında Attila Szalai'nin ağlara gönderdiği top Joao Pedro'nun İstanbulspor kalecisine faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Pozisyonu beIN Sports'ta değerlendiren hakem yorumcuları, hakem Kadir Sağlam'ın net bir golü vermediği konusunda hemfikir oldu.

"BU BİR ÇARPIŞMA"

Pozisyonu değerlendiren Deniz Çoban, "Hakem top ağlara gitmeden önce düdüğünü çalıyor. Bir nefes beklemeden düdüğü çalmış. Düdüğün neden önemi var. Top ağlara gitmeden önce çaldıysa düdüğü VAR devreye giremez. Hakem çapraz yaparak kendinden çok emin geliyor. Top Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın. Fenerbahçeli oyuncu, kalecinin topa doğru uçarak geldiğini görünce duruyor, iyi niyetli davranıyor, kaleciye doğru herhangi bir hamle yapıyor, sadece bekliyor. Kaleciden çok geriden Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın bir topa uçarak geliyor. Pedro'nun hamlesi, müdahalesi, darbesi olmadan topu yumrukluyor. Pedro küçülüyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Bu bir çarpışma.

"TARTIŞMASIZ, AÇIK VE NET BİR GOL"

Kaleciye yakın bir topa Pedro hamle yapmıyor. Aksine kendisine daha yakın olan bir topa kalecinin geldiğini görerek ve kalecinin sağlığını düşünerek hiçbir hamle yapmıyor. Kaleci gelip Pedro'ya çarpıyor. Szalai boşa düşen topa vurup gol yapıyor. Tartışmasız, açık ve net bir gol. Futbol burada golü bekler, faulü beklemez. Pedro'nun hangi hareketinde faul buldu acaba. Kalecinin ceza alanı içinde dokunulmazlığı var diye bir şehir efsanesi vardır. Oyuncudan hiçbir farkı yok kalecilerin. Hatta ve hatta oyunculardan üstünlükleri var, ellerini kollarını kullanabiliyorlar. Kural kitabında geçmişte de, bugünde de 'kalecinin dokunulmazlığı var' diye bir kural yoktur, olmamıştır." dedi.

"YANLIŞ KARAR"

Seçim Demirel ise yaptığı yorumda, "Her oyuncunun sahanın her yerinde konumlanma hakkı var. Burada bir faul beklentisi varsa eğer Fenerbahçeli oyuncunun hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Kaleci, Fenerbahçeli oyuncuya gelip çarpıyor. Faul kararı hatalı. Gol kararı doğru olurdu. Yanlış karar." dedi.

"ÇOK NET GOL VERİLMELİYDİ"

Bülent Yıldırım ise, "Kaleci Alp Arda risk aldı, çıktı ve topa vurdu. Bedeni geldi Pedro'ya çarptı. Futbol oyun kurallarında faul diye nitelendirilebilecek hiçbir unsur yok. Son derece fahiş, maçın seyrini değiştiren bir hakem hatası. Çok ciddi bir yanlış. Maalesef bu pozisyon çok net gol verilmeliydi." şeklinde konuştu.

Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
YORUMLAR (3)
  • Hakan Obay: İki sıfır öndesin gelip üç gol yiyorsun bahane arama takım içindekilere bak Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • ahmetcan: gs li yorum yapmış yine :) Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • pro oyuncu: Fenerbahçe oyuncusu kaleciye ful yaptı net herkes farklı yorum yapıyor olabilir bir sürü televizyona çıkan yuyorumcular var herkes fikrini beyan ediyor ama kaleciye net full yapıldı,........ Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
500
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Kadir Sağlam, İstanbulspor, Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin iptal olan golünden önce faul mü var? Futbol yorumcuları maçın hakemine verdi veriştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin iptal olan golünden önce faul mü var? Futbol yorumcuları maçın hakemine verdi veriştirdi - Son Dakika
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