Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor

14.06.2022 14:59
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçlar 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Turnuvaya 2.ön eleme turundan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise yarın saat 13.00'te netleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ YARIN BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuva UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor - Son Dakika

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