Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano olarak belirlendi. Maçlar 23-24 Temmuz ila 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

19.06.2024 14:21
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Lugano oldu. 2. Eleme Turu'nda maçlar 23-24 Temmuz ila 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Lig yolu

Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

Şampiyonlar yolu

Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan)/ Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)

APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)/ Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)

Ferencvaros (Macaristan)/ New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)

PAOK (Yunanistan)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)

Bodo/Glimt (Norveç)/ RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Malmö (İsveç)/ Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)/ Sparta Prag (Çekya)

Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra)/ Midtjylland (Danimarka)

Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya)/ Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)

Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ Jagiellonia Biaystok (Polonya)

Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ Karabağ (Azerbaycan)

Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya)/ Maccabi Tel Aviv (İsrail) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu - Son Dakika

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