Luan Peres: Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, "Sahada mücadele ve savaşmak hiçbir zaman eksik olmayacak. Bu sene bütün maçlarımızı kazanma parolasıyla lige başlıyoruz. Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Emin olsunlar ki biz bu sezona en iyi şekilde hazırız" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takıma transfer süreci, kariyeri ve hedefleriyle ilgili konuşan Brezilyalı defans oyuncusu, yeni sezonla ilgili düşüncelerini de aktardı.