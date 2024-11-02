Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

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Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve divan kurulu üyeleri katıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler, kulübün kurucuları ve vefat eden kulüp yöneticiler ile üyeler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla toplantı başladı.

Açılış konuşması yapan Şekip Mosturoğlu, toplantının programından bahsetti. Daha sonra güncel konular hakkında konuşan Mosturoğlu, "Saha içinde mücadele ettiğimiz gibi saha dışında da mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya çapında bir teknik direktörümüz ve alternatifi yüksek bir futbol takımımız var. Onlar saha içindeki mücadeleleri alın teriyle yapıyorlar. Lig uzun bir maraton. Teknik direktörümüzün bir felsefesi ve tüm sezonu kapsayan bir stratejisi var. Efsanelerimizden Aykut Kocaman bu konuyla ilgili müthiş bir değerlendirme yapmış. Aykut Kocaman şöyle diyor; 'Fenerbahçeli olduklarını düşünenlerin bunun bir süreç olduğunu, çok yetkin bir teknik direktöre sahip olduklarını bu yetkin antrenörün de ana hedefe giderken adımlama yöntemiyle gittiğini unutulmaması gerekiyor. Tabii ki hatalar yapacak ama o hataları düzelterek devam edecektir. Bu insanalar bu seviyelere boşuna gelmiyorlar. Hepimizin olduğu gibi hatasız değiller. Dolayısıyla ülke futbolunu tanınmaya çalışırken hata yapacaktır. Esas yeteneği bu hataları kısa sürede düzeltmesiyle orantılı.' Sayın Aykut Kocaman'ın bu görüşlerine katıldığımı belirtmek istiyorum. Mourinho konusunda sabırlı olalım. Sabrımızın karşılığını alacağımıza yürekten inanıyorum. Bunca profesyonel çalışmaya rağmen futbol 3 ihtimalli bir oyun. Zaman zaman istenmeyen sonuçlar karşınıza çıkabiliyor. Önemli olan nasıl bir reaksiyon verdiğimiz. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için kusursuz olmalıdır. Çünkü rakiplerimizin kusurları saha dışı faktörlerle bir şekilde kapatılır. Onlar arkadan iteklenirken bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, federasyon, medya ve pek çok dış etken vardır. Biz de kusursuz olmalıyız. Bugün Türk futbolunun her noktasını saran ve adil oyunu bozan unsurlar azalmaya ve bu düzenin dışında kalmaya başlamış olsa da adil oyun düzeni henüz tesir edilmemiştir. Adil olmayan düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir. Ligin bu kadar erken bir döneminde kaybedilen puanların ardından takımımıza, teknik direktörümüze ve futbolcularımıza inancınızı kaybetmemenizdir. Adil olmayan düzeni değiştirme kararlılığımızı bırakmayalım. Birlik ve beraberliğimizi bozacak söylemlerden kaçınalım. Kaybedilen bir şey yoktur. Birlik ve beraberlikle oluşturacağımız güçle yenemeyeceğimiz güç yoktur. Hakem hata yapacaktır ama hep aynı takıma oluyorsa bunun izahı yoktur. Ligimizde adil olmayan hakem kararlarıyla şampiyon ve küme düşen takım belirlenmektedir. Artık hatalı VAR kararlarına karşı tahammülümüz kalmamıştır. TFF aksi düşünce de olsa da futbolumuzdaki güven unsuru yabancı VAR uygulaması ile sağlanabilecektir. Kurumlar görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirmelidir. Bu bir lütuf değil yasal mecburiyettir Bizim de futbolu yönetenlerden beklentimiz bir lütuf değil yasal görevlerini yerlerine getirmeleri, güven ortamını yeniden tesir etmeleri ve adil oyun koşullarını sağlamaları olmalıdır. Kafasının arkasında bin tilki dolaşanlar, liyakatla değil kayırmayla bu sistemde var olanlar sistemin dışına çıkarılmadan futboldaki adil olmayan düzen yıkılamaz. Hiçbir takımın kaderi sahada gördüğüne düdük çalamayan, bir takımın lehine verdiği kararlarla oyunun sonucuna tesir eden, maçı hak edenden alıp hak etmeyene veren, oyun içerisinde verdiği kararlar uluslararası kurallara taban tabana zıt liyakat sahibi olmayan hakemlerin performansına bırakılamaz. Kullanılan teknoloji ile hata yapmaları imkansız olan VAR hakemlerinden adil oyuna hizmet etmeyenlerin futbol iklimimizde asla yer bulamaz. Gördüğünü ve duyduğunu yazamayan gözlemci ve temsilcilerin de futbol iklimimizde yeri olamaz. Önceki hataları yok sayılıp sonraki maçalara atanmalarındaki ısrar her kime aitse mutlaka bir bedel ödemelidir. Bugüne kadar bir bedel ödeyen olmamıştır. Temennimiz bedel ödeyen olduğunu görmektir" dedi.

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için, "Yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan futbol takımımızın tüm mensuplarının geçtiğimiz yıl bize yaşattıkları gururu, onuru bir kez daha bize yaşatacaklarına inancımız tamdır. Yarın elde edilecek galibiyet, sonunda kupayı kaldırdığımız güzel günlerin başlangıcı olacaktır. Tüm takımımıza başarılar diliyorum. Başlamakta olan Fenerbahçe çağında tüm kupaların sporcularımızın kollarında kalkacağı bir sezon olacağını yürekten inanıyorum" sözlerini sarf etti.

Toplantı yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasıyla devam edecek ve raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.