Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol ve Voleybol ile Erkek Voleybolda Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol ve Voleybol ile Erkek Voleybolda Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol ve Voleybol ile Erkek Voleybolda Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor

Fenerbahçe, kadınlar basketbol ve voleybol ile erkek voleybolda şampiyonluk için gün sayıyor. Ayrıca futbol A takımı da Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek. Fenerbahçe, farklı branşlardaki takım sporlarında Türkiye ligleri ve Avrupa kupalarında şampiyonluk yolunda kritik müsabakalar oynayacak.

09.04.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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Fenerbahçe; kadınlar basketbol ve voleybol ile erkek voleybolda şampiyonluk için gün sayıyor. Söz konusu branşlarda final serilerinde mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerde futbol A takımı ise Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile oynayacak. Erkek Basketbol Takımı da EuroLeague'de play-off'ları garantilerken, ligde de 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe, farklı branşlardaki takım sporlarında Türkiye ligleri ve Avrupa kupalarında şampiyonluk yolunda bu hafta kritik müsabakalar oynayacak. Sarı-lacivertliler; futbol, basketbol ve voleybolda kadın ve erkek takımlarıyla bu hedefini sürdüren tek kulüp olarak dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala 82 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarken, ayrıca 20 maçlık da yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalan Kanarya, bu turun ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3 gün sonra da Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalin ikinci ayağı da 18 Nisan'da oynanacak.

Kadın Basketbol Takımı şampiyonluk için gün sayıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 28 galibiyetle namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final ve yarı finalde de rakiplerine şans tanımazken, final serisinde ÇBK Mersin ile kozlarını paylaşıyor. Final serisinin ilk 2 maçında galibiyet elde ederek büyük bir avantaj sağlayan sarı-lacivertliler, 34 maçlık kaybetmeme serisi yakaladı. Fenerbahçe, 17 Nisan'daki müsabakayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, bu mücadele öncesi 12 Nisan Cuma günü Mersin'in ev sahipliği yapacağı EuroLeague final-four'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ocak ayında güney ekibi ile oynadığı Türkiye Kupası finalini kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

EuroLeague'de play-off'lar garantilendi

Erkek basketbolda EuroLeague'de play-off'ları garantileyen Fenerbahçe, son haftalara girilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 46 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da normal sezonun son haftasında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, Avrupa'da yeniden final-four'a katılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, şubat ayında da A. Efes'i yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Fenerbahçe Opet, final serisine başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi yarı finalinde THY'i 2-0'lık seriyle geçerek finale yükselen Fenerbahçe, final serisinde Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Sultanlar Ligi şampiyonluk final etabının ilk maçı bugün saat 19.00'da turuncu-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak. AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.

Erkek voleybolda hedef, şampiyonluk hasretini sonlandırmak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final serisinde Ziraat Bankası'nı 2-0'lık seriyle eleyerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, finalde Halkbank ile mücadele edecek. Final serisinde ilk maç 11 Nisan'da Ankara'da oynanacak. Bu seride 3 galibiyete ulaşan ekip, kupayı müzesine götürecek. Fenerbahçe, rakibini eleyerek son şampiyon olduğu 2018-2019 sezonunun ardından bu hasreti sonlandırmak istiyor.

Kadın futbolda son 4 hafta

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son haftalarda deplasmanda aldığı sonuçlarla yara alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. 57 puanla zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, 27. haftada Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar da 57 puanda bulunan Fomget ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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