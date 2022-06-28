Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi

28.06.2022 20:37

Fenerbahçe taraftarının, Ali Koç'tan sonra başkanlık görevine gelmesini istediği isimlerden biri olan Türkiye'nin en zengin kişisi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'den taraftarı üzecek açıklama geldi. Sarı-lacivertli taraftarların kendisine Fenerbahçe Başkanlığını yakıştırmasına ilişkin konuşan Ülker, "Murat Ülker'in başkanlık gibi bir kabiliyeti yok ki. Ben fazla şut çekerdim. Hatta şut çekerdim kaleciler bırakır giderdi. O zaman toplar meşindi ve toplar ağırlaşıyordu." dedi.

Türkiye'nin en zengin kişisi olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Netmiyiz YouTube kanalında Ali Atıf Bir'in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'yi değerlendiren Ülker, sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapıp yapmayacağına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANLIK GİBİ BİR KABİLİYETİM YOK"

Murat Ülker, kendisine sarı-lacivertli taraftarların Fenerbahçe Başkanlığını yakıştırdığına ilişkin soruya, "Başkanlık gibi bir kabiliyetim yok ki? Ben fazla şut çekerdim. Hatta şut çekerdim kaleciler bırakır giderdi. O zaman toplar meşindi ve toplar ağırlaşıyordu." dedi.

"İÇTİĞİM ÇAY VE KAHVE KADAR KOYU FENERBAHÇELİYİM"

Ali Atıf Bir'in, "Gerçekten koyu Fenerbahçeli misiniz?" şeklindeki sorusuna Murat Ülker, "İçtiğim çay ve kahve kadar Fenerbahçeliyim. Futbol işini yapabileceğime inanmıyorum. Başka işlerim var, o zaman onları yapamam. Herkes eninde sonunda Fenerbahçeli olacak. Tabii ki. Neden olmasın? Herkes Fenerbahçeli olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan sonra başkan olarak Murat Ülker'i istiyorlardı! Türkiye'nin en zengini, taraftara kötü haberi verdi
Görsel: Netmiyiz (YouTube Kanalı)

"BENİM KUŞAĞIMIN HEPSİ FENERBAHÇELİDİR"

Nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatan Murat Ülker, "Dayım Fenerbahçeliydi. Maça gittik, hoşuma gitti. Benim kuşağımın hepsi Fenerbahçelidir. Fenerbahçeli olmak iyi şey" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONU KUTLAMAK NORMAL BİR ŞEY"

Öte yandan Murat Ülker, şampiyon olan takımın kutlanmasının çok normal olduğunu belirterek, "Şampiyonu kutlamak normal bir şey. Adam şampiyon olmuş. Biz şampiyon olsaydık iyi olurdu ama olmadıktan sonra konuşmanın anlamı yok. İnşallah yeni sezonda oluruz" dedi.

Ali Koç'tan sonra başkan olarak Murat Ülker'i istiyorlardı! Türkiye'nin en zengini, taraftara kötü haberi verdi
Görsel: Netmiyiz (YouTube Kanalı)

"BAZEN FUTBOLDA MAÇLAR ZEVKSİZ GEÇİYOR"

Sporda kendisini kızdıran şeylerin sorulması üzerine Ülker, "Futbolda birçok tartışma var. Ofsayt, faul... O kadar çok faul oluyor ki oynayamıyorlar. o da bir taktik. Böyle kazanılan şampiyonluklar da var. Özellikle baskette. Bazen futbolda maçlar zevksiz geçiyor. Hatta diyorum ki daha fazla gol olması için sahaya iki top mu koysak? Birinci ve ikinci top" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE HER YIL ŞAMPİYON OLSUN"

"Ben maça fotoğraf çektirmek için değil, fotoğraf çekmek için gidiyorum. Tabii bu bir tercih meselesi. Ben fotoğrafıma bakınca beğenmiyorum. Yakışıklı olsam koyardım" diyen Murat Ülker, yeni sezon öncesinde temennisini de paylaştı. Ülker, "Daha sezon açılmadı. Fenerbahçe her yıl şampiyon olsun. İtirazınız mı var? Demiştim, herkes Fenerbahçeli olacak diye" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan sonra başkan olarak Murat Ülker'i istiyorlardı! Türkiye'nin en zengini, taraftara kötü haberi verdi
Murat Ülker

"TÜRKİYE'NİN EN BORÇLUSU BENİM"

Kulüplere olan desteğinin hatırlatılmasının ardından ise Ülker, "Ben bankalara borç ödüyorum. Bana göre Türkiye'nin en borçlusu benim. Tevatüre göre de en zengin benim. Spora destek veriyorum. Bütün statlarda localarımız var. Ağırlamalar da yapıyoruz. Şu anda Fenerbahçe kulübü iyi yönetiliyor. Nesi var ki? Bir soru yoktu ki cevabı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500
Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım

Yıldız Holding, Murat Ülker, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement