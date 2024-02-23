Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde Union Saint-Gilloise ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımıyla eşleşti. Sarı Lacivertliler, ilk maçı 7 Mart Perşembe günü Brüksel'de, rövanşı ise 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
Union Saint-Gilloise UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano'yu eledikten sonra gruplara kalmış; Liverpool, Toulouse, LASK Linz'in de bulunduğu E Grubu'nu 3. bitirmiş, Konferans Ligi'nde play-off turunda kupanın iddialı takımlarından Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u elemişti.
Ülkesinin en köklü kulüplerinden biri olan Union Saint-Gilloise, 48 yıl aradan sonra 2020-2021 sezonunda yeniden Belçika Süper Ligi’ne (ProLeauge) yükseldi.
Brüksel ekibi, o günden bu yana Belçika futbolunda adından en fazla söz ettiren takım oldu.
Halen ProLeauge'de 62 puanla en yakın rakibi Anderlecht’in 8 puan önünde lideri olan Union Saint-Gilloise, şampiyonluğun en güçlü adayı.
Brüksel ekibi, oynadığı son 20 maçta sadece bir yenilgi aldı.
Brüksel’in Sint - Gillis semtinde 1897 yılında kurulan takım, 2. Dünya Savaşı’na kadar Belçika’nın en başarılı kulübüydü ve tam 11 kez Belçika şampiyonu oldu.
Daha sonra istikrarsız bir süreçten geçen Union Saint-Gilloise, sürekli olarak bir alt lige düşüp çıktığı için “asansör takım” olarak anılmaya başlandı.
"Belçika’nın Sarı Lacivertlileri", 1960’larda zaman zaman adından söz ettirse de, 1973 yılında ProLeague’den düştü.
Tam 48 yıl alt liglerde mücadele eden Union Saint-Gilloise, 2018 yılından itibaren İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Brighton’ın patronu Tony Bloom’un “sihirli dokunuşuyla”, eski başarılı günlerine yeniden geri döndü.
Tony Bloom, 2018 yılında Union Saint-Gilloise’yi satın aldı. Ancak geri olanda kalmayı tercih eden İngiliz patron, Union Saint-Gilloise Başkanlığına o zaman 34 yaşında olan Alex Muzio’yu getirdi.
Teknik Direktör Felice Mazzu öncülüğünde genç bir takım oluşturan Brüksel ekibi, 2020-2021 sezonunda 48 yıllık aranın ardından yeniden ProLeague'e yükselmeyi başardı.
Union Saint-Gilloise, aynı sezon Belçika Kupası’nda da yarı final oynadı.
Ertesi sezona da oldukça iyi bir başlangıç yapan Union Saint-Gilloise, Belçika Futbol Şampiyonası play-offlarında Club Brugge'e yenilerek ligi 2. sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonalar Ligi elemelerine katıldı.
Ancak genç ve deneyimsiz ekip, İskoçya’nın Glasgow Rangers takımına elenerek Şampiyonlar Ligi’ne kalamadı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Brüksel ekibi, çeyrek finalde Almanya’nın Bayern Leverkusen takımına yenilerek elendi.
Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Union Saint-Gilloise, E Grubu'nu Liverpool ve Toulouse'un ardından 3. sırada bitirerek, Konferans Ligi’ne kaldı.
Toplam kadro değeri 66,5 milyon euro olan takımın dikkat çeken oyuncuları arasında Mohamed Amoura, Cameroon Puertas, Kroki Machida, Amani, Lapaussin ve Castro Montes gibi isimler yer alıyor.
Bu sezon 20 gol atan Cezayirli forvet Mohamed Amoura, takımın en önemli silahı olarak görülüyor.
Union Saint-Gilloise maçlarını 9 bin 400 kişilik Joseph Marien Stadyumu’nda oynuyor.
Union Saint-Gilloise, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmekten memnun değil.
Belçika medyasına göre de Brüksel ekibi, bir önceki turda elediği Eintracht Frankfurt’tan sonra bir başka zor kura daha çekti.
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 17 gol atan Michy Batshuayi, Belçikalı futbolseverlerin ve Union Saint-Gilloise taraftarlarının en fazla çekindiği isim.
Belçika medyasına göre, “Kızıl Şeytan” lakaplı Batshuyai’nin yeniden kendi ülkesinde sahaya çıkacak olması güzel ama Union Saint-Gilloise açısından da olumsuz bir durum.
Belçikalı kamu yayıncısı VRT, Union Saint-Gilloise’nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a karşı elde ettiği zaferin ardından bir kez daha büyük bir isimle karşı karşıya geleceğini vurgulayarak, “Union, 'Kırmızı Şeytan' Michy Batshuayi’nin takımı Fenerbahçe ile karşılaşacak” dedi.
Belçika spor medyası, Konferans Ligi’nde grubunu lider tamamlayan Sarı - Lacivertlilerin, kupanın en dikkat edilmesi gereken takımlardan bir olduğunu vurguluyor.
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