Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu - Son Dakika
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Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu

27.08.2022 10:59
Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu

Fenerbahçe ve Sivasspor evinde, Trabzonspor ve Başakşehir ise Avrupa macerasına deplasmanda başlıyorlarİstanbul DHATemsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.

Fenerbahçe ve Sivasspor evinde, Trabzonspor ve Başakşehir ise Avrupa macerasına deplasmanda başlıyorlar

İstanbul DHA

Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.

Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev15 Eylül Rennes-Fenerbahçe 6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe27 Ekim Fenerbahçe-Rennes3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe

TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız6 Ekim Monaco-Trabzonspor13 Ekim Trabzonspor-Monaco 27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ8 Eylül Hearts-Başakşehir15 Eylül Başakşehir-Fiorentina6 Ekim RFS-Başakşehir13 Ekim Başakşehir-RFS 27 Ekim Fiorentina-Başakşehir3 Kasım Başakşehir-Hearts

DEMİR GRUP SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag15 Eylül Cluj-Sivasspor6 Ekim Sivasspor-Ballkani13 Ekim Ballkani-Sivasspor27 Ekim Sivasspor-Cluj3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor

GRUPTA İLK SIRAYA ALANLAR DİREKT İKİNCİ TURA ÇIKACAK, Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi'nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.


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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu - Son Dakika
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