UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

07.09.2022 12:12
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonuna katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak.

İlk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere)

19.45 PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa)

19.45 Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

19.45 HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya)

19.45 Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz)

19.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova)

22.00 Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka)

22.00 Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor - Son Dakika
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