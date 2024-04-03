Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor\'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u taraftarının önünde 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 82'ye çıkarırken şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 17. dakikasında Alexander Djiku'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada ise kalesinde golü gördü. İrfan Can Eğribayat'ın hatasında Mario Balotelli skora denge getiren isim oldu.

İkinci yarıda Dzeko'nun 51. dakikada attığı golle öne geçen sarı-lacivertli takımda 70. dakikada Dusan Tadic, orta saha yakınından attığı golle tribünleri coşturdu.

80. dakikada konuk ekip Yusuf Barasi'yle skoru 3-2'ye getirirken, 85. dakikada Serdar Dursun, Szymanski'nin ortasında takımının dördüncü golünü kaydeden isim oldu.

Yukatel Adana Demirspor engelini 4-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Galibiyet serisi 6 maça çıktı

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligdeki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1, Atakaş Hatayspor'u rakip sahada 2-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u taraftarının önünde 4-1 ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u evinde 4-2 yenerek son 6 lig maçında hanesine 18 puan yazdırdı.

Fenerbahçe üst üste 7 iç saha maçında da gol yedi

Yukatel Adana Demirspor'u sahasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, kalesini ise savunamadı.

Ligde son olarak iç sahada oynadığı Galatasaray derbisinde kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 7 iç saha karşılaşmasında rakiplerine gol şansı verdi.

Bu maçların 5'ini galibiyetle tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa'yı 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 ve Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe; Yılport Samsunspor'la 1-1, Corendon Alanyaspor'la da 2-2 berabere kalmıştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat da bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yedi. Sezonun ilk yarısında oynanan MKE Ankaragücü ve Yılport Samsunspor maçlarında rakip forvetlere geçit vermeyen İrfan Can Eğribayat, 25. dakikada Balotelli, 80. dakikada da Yusuf Barasi'nin gollerine engel olamadı.

Oosterwolde ve Szymanski cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ve Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Yukatel Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 64. dakikasında Milad Mohammadi'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, üst üste 4 lig maçında sarı kart gördü. Bu sezon ligde sekizinci sarı kartını gören Hollandalı oyuncu, 23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

28. haftada Atakaş Hatayspor, 29. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ve 30. haftada Trabzonspor maçlarında sarı kart gören Oosterwolde, 31. haftada Yukatel Adana Demirspor karşısında da kart görerek, 32. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Gravilon'a yaptığı hareket sonrasında kart gören Sebastian Szymanski de cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon ligde oynanan 31 maçta da şans verdiği Polonyalı futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakarak ilk kez bir lig maçında oynayamayacak.

Szymanski ligin ilk yarısında RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında, ikinci yarıda da Corendon Alanyaspor müsabakasında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Edin Dzeko 4 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin 51. dakikasında kaydettiği golle 4 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Ligde forma giydiği 30. mücadelede 19. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de geçmeyi başardı.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada attığı golün ardından 4 maçta suskun kalan Dzeko; Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında gol kaydedememişti. Dzeko, 4 maç sonra yeniden skor üretmeyi başardı.

Fenerbahçe bu sezon taç organizasyonuyla üçüncü golünü attı

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağdan kazanılan taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Edin Dzeko'yu topla buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu gol, sarı-lacivertli takımın bu sezon taç atışı organizasyonuyla elde ettiği üçüncü gol oldu.

Twente ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçının 74. dakikasında Tadic'in taç atışında solda topla buluşup ceza sahasına giren Dzeko, penaltı noktası üzerine hareketlenen İrfan Can Kahveci'yi golle buluşturan isim olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 16. haftasında iç sahada 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde de benzer bir gol kaydetti. Maçın 40. dakikasında kazanılan taç atışını İrfan Can Kahveci hızlı kullanarak savunmanın arkasına koşan Szymanski'yi topla buluşturmuş, bu futbolcu da ceza sahasına girip Dzeko'ya asist yaparak skorun 3-0 olmasını sağlamıştı.

Alexander Djiku en golcü sezonuna ulaştı

Yukatel Adana Demirspor karşısında 17. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçiren Alexander Djiku, bu sezon ligde ikinci golünü kaydederken, lig maçlarında en fazla gol attığı sezona ulaştı.

Fransa'da sırasıyla Bastian, Caen ve Strasbourg formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar çıktığı lig maçlarında sezonda en fazla 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Profesyonel kariyerinde ilk golünü 2016-2017 sezonunda Bastia formasıyla Marsilya'ya atan Djiku, sezonu 1 golle tamamlamıştı.

2017-2018 sezonunda gol sevinci yaşayamayan Ganalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise Caen formasıyla Nizza ağlarını havalandırmıştı.

2019-2020 sezonunda Strasbourg'a transfer olan Djiku, Reims'e attığı golle bu sezonu da boş geçmezken, 2020-2021 sezonunda ise takımına gol katkısı sağlayamadı.

2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında lig maçlarında birer kez gol atma başarısı gösteren Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde attığı 2 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.

Bu sezon ertelenen üçüncü hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir filelerini havalandırarak ilk gol sevincini yaşayan Djiku, 25. haftadaki Corendon Alanyaspor ve 29. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da birer asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 4 gole etki etti.