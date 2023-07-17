FIVB Milletler Ligi Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. 2018'nin ardından ikinci kez finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Çin'i setlerde 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

EDA ERDEM: BU BİR RÜYA

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı."

İLK SET 25-22 SONA ERDİ

Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, setin başında etkili oyununu sürdürerek 3 sayılık (8-11) farkı korudu. Çin başantrenörü Cai Bin'in molasının ardından hücum etkinliğini artıran Asya ekibi, aradaki farkı kapatarak bir sayıyla (13-12) öne geçti. Setin ortalarına kadar iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, Derya Cebecioğlu'nun servis turunda yakalanan 4 sayılık seriyle 19-16 öne geçen milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı.

2. SETE ÖNDE BAŞLADIK

İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı. Smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, aradaki farkı bir sayıya (9-10) indirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin molasının ardından toparlanan milliler, Vargas'ın servis turunda farkı yeniden 4 sayıya (10-14) çıkardı. Milli takımın hücumda yaptığı hatalardan 5 sayılık seri yakalan Asya ekibi, 16-15 öne geçti. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Çin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

EBRAR KARAKURT'TAN ARKA ARKAYA SAYILAR

Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı. Asya ekibi orta hücumlarıyla farkı kapatmaya çalışsa da milliler, Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla setin ortalarında farkı 7 sayıya (9-16) çıkardı. Setin sonlarında etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti 25-19 önde tamamladı.

VARGAS VE EBRAR ŞOV YAPTI

Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı. Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı. Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

BRONZ MADALYA POLONYA'YA GİTTİ

Polonya ile ABD, Milletler Ligi'nde bronz madalya müsabakasında karşılaştı. Rakibini, 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.Polonya, organizasyon tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.