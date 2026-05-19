Freiburg Avrupa Finaline Hazır

FREIBURG Teknik Direktörü Julian Schuster, "Bizim yanımızda olan, bize destek veren herkesin katkısı kıymetli. Futbol , bizim ailelerimizde de, takdir edersiniz ki çok büyük bir yer tutuyor. Son birkaç hafta gerçekten duygusal olarak yoğun geçti. Yarın da Freiburg'u tüm o kişiler, tüm insanlar, ailemiz, dostlarımız, taraftarlarımız kalplerinde taşıyacak ve destek verecek. Artık yapılması gereken sahaya çıkıp o son adımı atmak" dedi.

Almanya temsilcisi Freiburg, UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın saat 22.00'de İngiltere ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, oyunculardan Christian Günter ile Maximilian Eggestein açıklamalarda bulundu. Yarın için doğru ilk 11'i oluşturduklarını ifade eden Julian Schuster, "İlk 11'i belirleme açısından son birkaç haftadır da böyle gittik. Çok rekabetçi bir durum söz konusu. Takım içerisinde, oyuncular arasında ciddi rekabet var. Bu da bir motivasyon kaynağı; antrenmanlarda, maçlarda olsun. Bütün oyuncular yeteneklerini sergilemek istiyorlar. Hocanın işini biraz zorlaştıran bir şey bu ilk 11'i seçerken. Ama doğru ilk 11'i seçtiğimizi düşünüyoruz. Hatta bundan eminim" diye konuştu.

'SON ADIMI ATMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Uzun süredir birlikte olan bir takım yapısı olduğunu ifade eden Schuster, "Güçlü olduğumuz noktalardan bir tanesi, uzun süredir birlikte olan birçok oyuncumuz var, birçok hocamız var, personelimiz var. Birbirimizi tanıyoruz, oyuncuları iyi tanıyoruz, oyuncuların insani boyutunu biliyoruz, bu bizim avantajlarımızdan bir tanesi. Mentalitemizin önemli bir boyutu ekibin bu şekilde bir araya gelmiş olması. Birbirimize çok yakın olmaya devam ediyoruz. Özellikle böylesi günlerde herkesin inandığı, dilediği bir hedef var karşımızda. Son adımı da atmayı ümit ediyoruz" dedi.

'KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEMEK VE PLANA SADIK KALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mentaliteyi paylaşan başka birçok oyuncumuz var. Karşı takımda da benzer bir mentaliteye sahip oyuncular mutlaka vardır. Yarın bu enerjiyi ve mentaliteyi sahaya yansıtabilmek önemli olacaktır. Son hafta içerisinde bizim odaklandığımız ve güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi bu. Oyun planımız, maç planımız, ne yapmamız gerektiği, buna odaklanmaya devam ediyoruz. Özellikle bu statta konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli."

'ÇOK BÜYÜK BİR BASKI, KAYGI VEYA ENDİŞE HİSSETMİYORUM'

Takımına çok güvendiğini aktaran 41 yaşındaki Alman teknik adam, "2'nci Lig'e düştük. Şimdi bugün buradayız. Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı, kaygı veya endişe hissetmiyorum. Tam aksine büyük bir mutluluk duyuyorum takım sayesinde. Çünkü takım gerçekten bana güven aşılıyor desem yeridir. İnanıyorlar, oyuncuların kalitesi son derece yüksek. Belirleyici olacak olan şey takımın tecrübesi ve bazı oyuncuların da kariyerlerinde daha önce finale çıkmış, final maçı oynamış olmaları. Sezon esnasındaki performansımız ve tecrübemiz bize gerekli güveni veriyor" ifadelerinde bulundu.

'EN ÖNEMLİ NOKTA ODAĞIMIZI KAYBETMEMEK'

Maç planına sadık kalmaları gerektiğini ifade eden Julian Schuster, "Maç planına sadık kalmamız lazım. Kendi güçlü olduğumuz özellikleri ön plana çıkarmamız ve rakibin de özelliklerini, güçlü olduğu yanları kabullenmemiz gerekiyor diyebilirim. Başka unsurları da olacaktır bu konuşmanın ama en önemli nokta odağımızı kaybetmemek" diye konuştu.

'BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET ETMEYİ İYİ BECERİYORLAR'

Aston Villa'nın çok uyumlu bir takım olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Bir ekip olarak çok uyumlular. Maçın her aşamasında çok net bir oyun planları, maç planları var, ne yapacaklarını biliyorlar. ve futbolun altın çağına adeta temsil eden çok farklı tecrübe seviyelerinde güzel bir takım. Watkins, Rogers gibi genç ve yetenekli oyuncuları da var. Ollie Watkins gibi oyunculara baktığımızda çok akıllıca paslar atıyorlar, zamanlamaları çok iyi. Bir ekip halinde, bir bütün olarak hareket etmeyi iyi beceriyorlar. Sakin kalıyorlar, çok dikkatliler maç içerisinde ve çok uyanıklar. O yüzden kopyalayabileceğiniz, çıkarım yapıp öğrenebileceğiniz birçok şey sunuyorlar size. Yarın bizim için büyük bir meydan okuma olacaktır" dedi.

'ARTIK YAPILMASI GEREKEN SAHAYA ÇIKIP O SON ADIMI ATMAK'

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim yanımızda olan, bize destek veren herkesin katkısı kıymetli. Futbol, bizim ailelerimizde de, takdir edersiniz ki çok büyük bir yer tutuyor. Son birkaç hafta gerçekten duygusal olarak yoğun geçti. Çocuklarımızın bizimle birlikte burada olabilecek olması çok önemli, sevdiğiniz kişilerin sizinle birlikte olması çok önemli. Sezon esnasında da aileniz, arkadaşlarınız yanınızda oluyor. Dolayısıyla uçakta, otobüste, statta yanınızda olmaları önemli. Yarın da Freiburg'u tüm o kişiler, tüm insanlar, ailemiz, dostlarımız, taraftarlarımız kalplerinde taşıyacak ve destek verecek. Artık yapılması gereken sahaya çıkıp o son adımı atmak. Berlin'den çok güzel bahsediyor insanlar. Buraya da gelen taraftarımız var, hatta otostopla gelenler olduğundan bahsettik. Çok özel hikayeler bunlar, çok kıymetli hikayeler bunlar. Yarın da stadı doldurmamız önemli olacaktır."

'MAÇ PLANIMIZ 90 DAKİKANIN BİTİMİNDE MAÇI KAZANMAK'

Oyuncularının hazır olduğunu da söyleyen Schuster, "Maç planımız 90 dakikanın bitiminde maçı kazanmak. Bir 8-9 kilometre daha uzun koştuğumuz, daha fazla koştuğumuz maçlar da oldu. Oyuncularımız hazır, gerekli fitness seviyesine sahipler. Ne kadar sürerse sürsün elimizden geleni yapmaya hazırız. Performans sergileyeceklerdir. Uzatmalara gidersek geçmiş tecrübelerimiz bize yardımcı olacak diye düşünüyorum" dedi.

CHRISTIAN GUNTER: KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ

Freiburg'un kaptanı Christian Günter, "Çok büyük bir beklenti söz konusu. Stadyuma çıktığınızda enerji dolu oluyorsunuz, bir an önce sahaya çıkıp oynamak istiyorsunuz. Bizim için özel bir gün olacak. Güzel bir final olacak. Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz. Maçın her anında paniklememek gerekiyor. Her fırsatı gole çevirmeye çalışmaktansa daha akıllıca bir strateji izlemek daha mantıklı olacaktır" diye konuştu.

'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Dikkatli oynamak gerektiğinin altını çizen 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, "Tarihimizin ilk kupası olur. Çok çok özel bir zafer olur. Biz, hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin bireysel olarak iyi oyuncuları olduğunu söyledim. Koşulsuz şartsız iyi bir takım demedim. Biz de olgunlaştık. Sezon içerisinde çok çalıştık. Yarın da bu çalışmanın emeğini ortaya koyacağız. Teknik ekip zor zamanlarda bizim yanımızda olacaktır. Her dakika gol atma fırsatımız olmayacaktır, o yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor" dedi.

'HERKES DÖRT GÖZLE YARINKİ MAÇI BEKLİYOR'

Karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Günter, "Tamamen odaklanmış durumdayız. Herkes dört gözle yarınki maçı bekliyor. Daha önce finalde kaybetmiş olmak bizim için dezavantaj değil. Yarın akşam dönüp geçmişi yad ederim. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımla burada olmak çok önemli. Birlikte çok şey yaşadık. Çok ter döktük. Yarın akşama kadar maça odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

MAXIMILIAN EGGESTEIN: FİNAL OYNAMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR

Aston Villa'nın Premier Lig'de oynadığı Liverpool maçını izlediğini dile getiren Maximilian Eggestein, "Çok enteresan bir maç oldu. Aston Villa çok akıllıca futbol oynuyor. Çok uzun süredir beraber oynama tecrübesi olan bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncular. Biz de yarın ne beklediğimizi biliyoruz. Takımı inceledik, hazırlandık. Analizlerimizi yaptık. Otelden buraya gelirken taraftarları gördük. Şehirde de çok fazla Freiburg taraftarı gördük. Uzun süredir buraya gelmemiştik. Çok canlı ve güzel bir şehir. Final oynamak için çok güzel bir şehir" yorumlarında bulundu.

'TAKIMDAKİ BİRÇOK OYUNCU İÇİN İLK KUPA OLACAK'

Yarın finali kazanmaları halinde ilk kupalarını kazanacaklarını ifade eden 29 yaşındaki Alman orta saha, "Yarın kazanırsak takım için ilk kupa olur. Takımdaki birçok oyuncu için de ilk kupa olacak. Kariyerinizde çok kupa kazanma fırsatınız olmuyor" diye konuştu.

Atmosferin iyi olacağını söyleyen Eggestein, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Bundesliga maçlarından farklı olacak. Sadece gürültü seviyesinden bahsetmiyorum. İki tarafın taraftarı da yeri geldiğinde yüksek sesle tezahürat yapmasını bilir. Bizim taraftarımız bu konuda iyidir."

Öte yandan Freiburg, Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı.