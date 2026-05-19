Freiburg Avrupa Finaline Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Freiburg Avrupa Finaline Hazır

19.05.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Avrupa Ligi finali öncesi takımın motivasyonunu vurguladı.

FREIBURG Teknik Direktörü Julian Schuster, "Bizim yanımızda olan, bize destek veren herkesin katkısı kıymetli. Futbol, bizim ailelerimizde de, takdir edersiniz ki çok büyük bir yer tutuyor. Son birkaç hafta gerçekten duygusal olarak yoğun geçti. Yarın da Freiburg'u tüm o kişiler, tüm insanlar, ailemiz, dostlarımız, taraftarlarımız kalplerinde taşıyacak ve destek verecek. Artık yapılması gereken sahaya çıkıp o son adımı atmak" dedi.

Almanya temsilcisi Freiburg, UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın saat 22.00'de İngiltere ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, oyunculardan Christian Günter ile Maximilian Eggestein açıklamalarda bulundu. Yarın için doğru ilk 11'i oluşturduklarını ifade eden Julian Schuster, "İlk 11'i belirleme açısından son birkaç haftadır da böyle gittik. Çok rekabetçi bir durum söz konusu. Takım içerisinde, oyuncular arasında ciddi rekabet var. Bu da bir motivasyon kaynağı; antrenmanlarda, maçlarda olsun. Bütün oyuncular yeteneklerini sergilemek istiyorlar. Hocanın işini biraz zorlaştıran bir şey bu ilk 11'i seçerken. Ama doğru ilk 11'i seçtiğimizi düşünüyoruz. Hatta bundan eminim" diye konuştu.

'SON ADIMI ATMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Uzun süredir birlikte olan bir takım yapısı olduğunu ifade eden Schuster, "Güçlü olduğumuz noktalardan bir tanesi, uzun süredir birlikte olan birçok oyuncumuz var, birçok hocamız var, personelimiz var. Birbirimizi tanıyoruz, oyuncuları iyi tanıyoruz, oyuncuların insani boyutunu biliyoruz, bu bizim avantajlarımızdan bir tanesi. Mentalitemizin önemli bir boyutu ekibin bu şekilde bir araya gelmiş olması. Birbirimize çok yakın olmaya devam ediyoruz. Özellikle böylesi günlerde herkesin inandığı, dilediği bir hedef var karşımızda. Son adımı da atmayı ümit ediyoruz" dedi.

'KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEMEK VE PLANA SADIK KALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mentaliteyi paylaşan başka birçok oyuncumuz var. Karşı takımda da benzer bir mentaliteye sahip oyuncular mutlaka vardır. Yarın bu enerjiyi ve mentaliteyi sahaya yansıtabilmek önemli olacaktır. Son hafta içerisinde bizim odaklandığımız ve güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi bu. Oyun planımız, maç planımız, ne yapmamız gerektiği, buna odaklanmaya devam ediyoruz. Özellikle bu statta konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli."

'ÇOK BÜYÜK BİR BASKI, KAYGI VEYA ENDİŞE HİSSETMİYORUM'

Takımına çok güvendiğini aktaran 41 yaşındaki Alman teknik adam, "2'nci Lig'e düştük. Şimdi bugün buradayız. Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı, kaygı veya endişe hissetmiyorum. Tam aksine büyük bir mutluluk duyuyorum takım sayesinde. Çünkü takım gerçekten bana güven aşılıyor desem yeridir. İnanıyorlar, oyuncuların kalitesi son derece yüksek. Belirleyici olacak olan şey takımın tecrübesi ve bazı oyuncuların da kariyerlerinde daha önce finale çıkmış, final maçı oynamış olmaları. Sezon esnasındaki performansımız ve tecrübemiz bize gerekli güveni veriyor" ifadelerinde bulundu.

'EN ÖNEMLİ NOKTA ODAĞIMIZI KAYBETMEMEK'

Maç planına sadık kalmaları gerektiğini ifade eden Julian Schuster, "Maç planına sadık kalmamız lazım. Kendi güçlü olduğumuz özellikleri ön plana çıkarmamız ve rakibin de özelliklerini, güçlü olduğu yanları kabullenmemiz gerekiyor diyebilirim. Başka unsurları da olacaktır bu konuşmanın ama en önemli nokta odağımızı kaybetmemek" diye konuştu.

'BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET ETMEYİ İYİ BECERİYORLAR'

Aston Villa'nın çok uyumlu bir takım olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Bir ekip olarak çok uyumlular. Maçın her aşamasında çok net bir oyun planları, maç planları var, ne yapacaklarını biliyorlar. ve futbolun altın çağına adeta temsil eden çok farklı tecrübe seviyelerinde güzel bir takım. Watkins, Rogers gibi genç ve yetenekli oyuncuları da var. Ollie Watkins gibi oyunculara baktığımızda çok akıllıca paslar atıyorlar, zamanlamaları çok iyi. Bir ekip halinde, bir bütün olarak hareket etmeyi iyi beceriyorlar. Sakin kalıyorlar, çok dikkatliler maç içerisinde ve çok uyanıklar. O yüzden kopyalayabileceğiniz, çıkarım yapıp öğrenebileceğiniz birçok şey sunuyorlar size. Yarın bizim için büyük bir meydan okuma olacaktır" dedi.

'ARTIK YAPILMASI GEREKEN SAHAYA ÇIKIP O SON ADIMI ATMAK'

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim yanımızda olan, bize destek veren herkesin katkısı kıymetli. Futbol, bizim ailelerimizde de, takdir edersiniz ki çok büyük bir yer tutuyor. Son birkaç hafta gerçekten duygusal olarak yoğun geçti. Çocuklarımızın bizimle birlikte burada olabilecek olması çok önemli, sevdiğiniz kişilerin sizinle birlikte olması çok önemli. Sezon esnasında da aileniz, arkadaşlarınız yanınızda oluyor. Dolayısıyla uçakta, otobüste, statta yanınızda olmaları önemli. Yarın da Freiburg'u tüm o kişiler, tüm insanlar, ailemiz, dostlarımız, taraftarlarımız kalplerinde taşıyacak ve destek verecek. Artık yapılması gereken sahaya çıkıp o son adımı atmak. Berlin'den çok güzel bahsediyor insanlar. Buraya da gelen taraftarımız var, hatta otostopla gelenler olduğundan bahsettik. Çok özel hikayeler bunlar, çok kıymetli hikayeler bunlar. Yarın da stadı doldurmamız önemli olacaktır."

'MAÇ PLANIMIZ 90 DAKİKANIN BİTİMİNDE MAÇI KAZANMAK'

Oyuncularının hazır olduğunu da söyleyen Schuster, "Maç planımız 90 dakikanın bitiminde maçı kazanmak. Bir 8-9 kilometre daha uzun koştuğumuz, daha fazla koştuğumuz maçlar da oldu. Oyuncularımız hazır, gerekli fitness seviyesine sahipler. Ne kadar sürerse sürsün elimizden geleni yapmaya hazırız. Performans sergileyeceklerdir. Uzatmalara gidersek geçmiş tecrübelerimiz bize yardımcı olacak diye düşünüyorum" dedi.

CHRISTIAN GUNTER: KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ

Freiburg'un kaptanı Christian Günter, "Çok büyük bir beklenti söz konusu. Stadyuma çıktığınızda enerji dolu oluyorsunuz, bir an önce sahaya çıkıp oynamak istiyorsunuz. Bizim için özel bir gün olacak. Güzel bir final olacak. Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz. Maçın her anında paniklememek gerekiyor. Her fırsatı gole çevirmeye çalışmaktansa daha akıllıca bir strateji izlemek daha mantıklı olacaktır" diye konuştu.

'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Dikkatli oynamak gerektiğinin altını çizen 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, "Tarihimizin ilk kupası olur. Çok çok özel bir zafer olur. Biz, hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin bireysel olarak iyi oyuncuları olduğunu söyledim. Koşulsuz şartsız iyi bir takım demedim. Biz de olgunlaştık. Sezon içerisinde çok çalıştık. Yarın da bu çalışmanın emeğini ortaya koyacağız. Teknik ekip zor zamanlarda bizim yanımızda olacaktır. Her dakika gol atma fırsatımız olmayacaktır, o yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor" dedi.

'HERKES DÖRT GÖZLE YARINKİ MAÇI BEKLİYOR'

Karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Günter, "Tamamen odaklanmış durumdayız. Herkes dört gözle yarınki maçı bekliyor. Daha önce finalde kaybetmiş olmak bizim için dezavantaj değil. Yarın akşam dönüp geçmişi yad ederim. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımla burada olmak çok önemli. Birlikte çok şey yaşadık. Çok ter döktük. Yarın akşama kadar maça odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

MAXIMILIAN EGGESTEIN: FİNAL OYNAMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR

Aston Villa'nın Premier Lig'de oynadığı Liverpool maçını izlediğini dile getiren Maximilian Eggestein, "Çok enteresan bir maç oldu. Aston Villa çok akıllıca futbol oynuyor. Çok uzun süredir beraber oynama tecrübesi olan bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncular. Biz de yarın ne beklediğimizi biliyoruz. Takımı inceledik, hazırlandık. Analizlerimizi yaptık. Otelden buraya gelirken taraftarları gördük. Şehirde de çok fazla Freiburg taraftarı gördük. Uzun süredir buraya gelmemiştik. Çok canlı ve güzel bir şehir. Final oynamak için çok güzel bir şehir" yorumlarında bulundu.

'TAKIMDAKİ BİRÇOK OYUNCU İÇİN İLK KUPA OLACAK'

Yarın finali kazanmaları halinde ilk kupalarını kazanacaklarını ifade eden 29 yaşındaki Alman orta saha, "Yarın kazanırsak takım için ilk kupa olur. Takımdaki birçok oyuncu için de ilk kupa olacak. Kariyerinizde çok kupa kazanma fırsatınız olmuyor" diye konuştu.

Atmosferin iyi olacağını söyleyen Eggestein, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Bundesliga maçlarından farklı olacak. Sadece gürültü seviyesinden bahsetmiyorum. İki tarafın taraftarı da yeri geldiğinde yüksek sesle tezahürat yapmasını bilir. Bizim taraftarımız bu konuda iyidir."

Öte yandan Freiburg, Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Freiburg Avrupa Finaline Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Nijerya’da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı Nijerya'da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı
Erzurum’da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı teyzesinin ikna etmesiyle teslim oldu Erzurum'da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı; teyzesinin ikna etmesiyle teslim oldu
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 5 gözaltı Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919 Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
Aziz Yıldırım’dan bomba Asensio kararı Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:44
Bir dönemin efsanesiydi İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 01:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: Freiburg Avrupa Finaline Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.