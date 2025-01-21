Futbol Dünyasında Güncel Gelişmeler

Spor

ATHLETİC BİLBAO MAÇINA DOĞRU

16.30 Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcusu, basın toplantısında konuşacak.

17.00 Siyah-beyazlılar, son çalışmasını gerçekleştirecek.

20.30 İspanyol ekibinde teknik direktör Ernesto Valverde ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

FENERBAHÇE

18.30 Sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

- Olympique Lyon maçının hazırlıkları sürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

23.00 Benfica - Barcelona (Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü)

23.00 Club Brugge - Juventus (Kenan Yıldız)

BASKETBOL

- EuroCup

20.00 Universitatea Cluj - Türk Telekom

- FIBA Şampiyonlar Ligi - Play-In

20.00 Galatasaray - Saint Quentin

28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor

- Burdur Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Gölhisar Vefaspor'un kaptanı İbrahim Saraç (43), 28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor. 15 yaşında Gölhisarspor'da forma giymeye başladığını aktaran Saraç, " Denizli'de, Milas'ta, Muğla'da, İzmir'de çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Gölhisarspor kulübüne geldim. Geçen yıl Gölhisar Vefaspor kulübünü kurdum. Lige başlarken hedefimiz ligde kalmaktı. Ligde kaldık, hedefimiz ilk dörde girmek. Şu an 4'üncü sıradayız" dedi. Kendisini fiziksel olarak iyi hissettiğini belirten Saraç, "İnşallah iki yıl daha futbol oynadıktan sonra kendim gibi iyi bir stoper yetiştirip, antrenörlük yapmaya başlayacağım" dedi.