Üye Girişi
Yukatel Kayserispor: 2-2 - Son Dakika

Yukatel Kayserispor: 2-2

07.11.2021 21:01
Yukatel Kayserispor: 2-2

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan DedeşFENERBAHÇE: Berke, Szalai (Dk.46 Novak), Kim, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Meyer (Dk.46 Pelkas), Nazım (Dk.46 Serdar Dursun), Ferdi Kadıoğlu (Dk.69 Mesut Özil), İrfan Can (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

FENERBAHÇE: Berke, Szalai (Dk.46 Novak), Kim, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Meyer (Dk.46 Pelkas), Nazım (Dk.46 Serdar Dursun), Ferdi Kadıoğlu (Dk.69 Mesut Özil), İrfan Can (Dk.69 Muhammed), BerishaYUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo (Dk.90+2 Attamah), Kemen, Emrah Başsan (Dk.80 Mustafa Pektemek), Thiam (Dk.90+2 Mehmet Eray Özbek), Gavranovic (Dk.66 Cardoso)GOL: Dk.85 Zajc, Dk.90+9 Mesut Özil (P) (Fenerbahçe) - Dk.39 Kolovetsios, DK.61 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)SARI KART: Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.7'nci dakikada Thiam'ın savunma arkasına gönderdiği pas hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve Kim'in anlaşmazlığında topla buluştu. Gavranovic'in dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.25'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.31'inci dakikada ceza sahası içinde Campanharo'nun topa elle müdahalesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettirse de VAR'dan uyarı geldi. VAR incelemesi sonrasında Çakır, penaltı noktasını gösterdi.32'nci dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın vuruşunda top kaleci direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.39'uncu dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top kale direğinin içine çarptı. Atağın devamında topu önünde bulan Kolovetsios'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.52'nci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yer alan Tisserand'ın vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.61'inci dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla bulaş Emrah Başsan'ın topu müsait durumda bulunan Gavranovic'e aktardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.68'inci dakikada Pelkas'ın soldan kaleye doğru gönderdiği topta kaleci Lung'un müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.75'inci dakikada Tisserand'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.78'inci dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.85'inci dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın pasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.90+8'inci dakikada Berisha ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesiyle penaltı noktasını gösterdi.90+9'uncu dakikada topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.Mücadele 2-2 berabere bitti.ALİ KOÇ VE YÖNETİMİNİ İSTİFAYA DAVET EDEN TARAFTARLAR, AZİZ YILDIRIM LEHİNE TEZAHÜRATLARDA BULUNDUFenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2'nci golünün ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, maç sonu da Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundular.

Konuk Kayserispor'un 61'inci dakikada attığı golün ardından Sarı-lacivertli taraftar, ilk olarak alkışla tepki gösterdi, ardından ise yaptıkları tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma sonunda da yönetim ve başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundular.


- Taraftarlar
Yukatel Kayserispor: 2-2
Yukatel Kayserispor: 2-2
Yukatel Kayserispor: 2-2
Yukatel Kayserispor: 2-2
Yukatel Kayserispor: 2-2

Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Cüneyt Çakır, Berke Özer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor: 2-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı 21:05 Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 20:48 Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi 20:40 Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Gizemli kadının sırrı çözüldü 20:18 Gizemli kadının sırrı çözüldü Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! 18:36 Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı 18:27 Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı 17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı

Son Dakika Haberleri
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da "Tayyip Dede" sloganlarına kayıtsız kalamadı
21:05 Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı
20:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil
20:38 Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı
20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak
20:21 Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu
20:05 Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu
20:03 Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da "Tayyip Dede" sloganlarına kayıtsız kalamadı         
21:12
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı!         
20:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil         
20:41
Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı         
20:39
Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu         
20:22
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Ankara'da kayıplara karışan 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor Ankara'da kayıplara karışan 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor         
18:35
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 21:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor: 2-2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement