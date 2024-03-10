Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

10.03.2024 16:43
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TFF 3. Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK, liderliğini sürdürdü.

Ligde 23. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR FUTBOL2116414393452
2.ALİAĞA FUTBOL22157038112752
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR22116527171039
4.52 ORDUSPOR FK2211562820838
5.EDİRNESPOR21104734201434
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR KULÜBÜ2296732211133
7.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ218762323031
8.ARTVİN HOPASPOR217772620628
9.MARDİN 1969 SPOR218492623328
10.KARABÜK İDMANYURDU SPOR2284102031-1128
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2281132436-1225
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ2155111326-1320
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER2239101433-1918
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ212415933-2410
15.TARSUS İDMAN YURDU2123161448-349
- 2. Grup

OGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR21137137112646
2.TURGUTLUSPOR22134534231143
3.KARŞIYAKA22123741301139
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR21109226151139
5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ2211653427739
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ229492627-131
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR KULÜBÜ228592325-229
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR2183102529-427
9.PAZARSPOR2275102124-326
10.KEMERKENT BULVARSPOR215881620-423
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ2265111828-1023
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2172121730-1323
13.ERGENE VELİMEŞESPOR2164112230-822
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ2154121927-819
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2153132538-1318
- 3. Grup

OGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR22156144182651
2.MERKÜR JET ERBAASPOR22119238152342
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR21114637231437
4.KUŞADASISPOR229942722536
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR2189432191333
6.SİLİVRİSPOR218942720733
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR218762116531
8.FATSA BELEDİYESPOR217861719-229
9.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ217772625128
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ2275102323026
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2247111327-1419
12.AKHİSARSPOR2153131746-2918
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2245131426-1217
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL2153131633-1715
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR2229111232-2015
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

OGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ22162447192850
2.SEBAT GENÇLİK SPOR21133538211742
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR2210753123837
4.BURSA YILDIRIMSPOR2198435251035
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR229853225735
6.ORDUSPOR 19672297641231834
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR229762523234
8.BALIKESİRSPOR226972025-527
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR215881622-623
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2257102733-622
11.İDAŞ ÇATALCASPOR214982128-721
12.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ214982031-1121
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2155111223-1120
14.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ2154121936-1719
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2143142047-2715

Kaynak: AA

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