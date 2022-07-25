Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

25.07.2022 10:14
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 27 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını çarşamba günü sahasında ağırlayacak.

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçların programı şöyle:

Yarın:

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)- Midtjylland (Danimarka) (1-1)

20.00 Sheriff (Moldova)- Maribor (Slovenya) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-HJK (Finlandiya) (2-1)

20.30 Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan) (1-0)

22.00 Şkupi (Kuzey Makedonya)- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)- Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

27 Temmuz Çarşamba

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)

20.00 Zürih (İsviçre)- Karabağ (Azerbaycan) (2-3)

20.00 Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya) (0-1)

20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan) (2-1)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)

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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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