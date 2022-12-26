Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi

26.12.2022 22:06

Spor muhabiri Salim Manav için, "Hayatını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin" şeklinde asılsız bir bilgi paylaşan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'a tepki yağdı. Manav, herhangi bir sağlık probleminin olmadığını açıkladı.

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın son yaptığı paylaşım bu kez meslektaşlarından tepki gördü. Çakar, kişisel Twitter hesabından, Ajansspor ve Radyospor muhabiri Salim Manav için, "Salim Manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor

ARKADAŞLARI JET HIZIYLA YALANLADI

Salim Manav'ın arkadaşları bu bilgiyi jet hızıyla yalanladı. Ahmet Çakar ise paylaşımını silmedi. Spor basınından Çakır'ın paylaşımına çok sert cevaplar geldi. Çakar'ın hesabının ele geçirildiğine dair yorumlar da var.

İşte sosyal medyada Ahmet Çakar'a gösterilen tepkiler:

Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor
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Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi - Son Dakika
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