Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi

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Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın son yaptığı paylaşım bu kez meslektaşlarından tepki gördü. Çakar, kişisel Twitter hesabından, Ajansspor ve Radyospor muhabiri Salim Manav için, "Salim Manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

ARKADAŞLARI JET HIZIYLA YALANLADI

Salim Manav'ın arkadaşları bu bilgiyi jet hızıyla yalanladı. Ahmet Çakar ise paylaşımını silmedi. Spor basınından Çakır'ın paylaşımına çok sert cevaplar geldi. Çakar'ın hesabının ele geçirildiğine dair yorumlar da var.

İşte sosyal medyada Ahmet Çakar'a gösterilen tepkiler: