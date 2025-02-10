Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Skandal: Konuk Ekip Sahayı Terk Etti

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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Adana Demir spor'u konuk ettiği maçta konuk ekibin 33'üncü dakikada sahadan çekilmesi Türk spor medyasının en önemli gündem maddesini oluştururken, yarıda kalan karşılaşma Avrupa basınında da yankı buldu.

İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere Dello Sport maçı gerek basılı gazeteden gerekse dijital mecralardan " Türkiye'de tam kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un tercihi sansasyonel!" başlığıyla verdi.

Gazete haberde ayrıca "Konuk ekibin kararı, Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından "Süper Lig'i sarstı" ifadelerine yer verdi.

Diğer bir İtalyan gazetesi La Gazetta Della Sport da maçı, "Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk etti" şeklide okurlarına duyurdu.

İspanya basınından Marca ise maç haberini, "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi" cümlesiyle verdi.

Diğer bir İspanyol Gazete Mundo Deportivo ise, " adana Demirspor aleyhine verilen tartışmalı bir penaltının ardından maça devam etmedi" ifadeleriyle maçı yorumladı.

Fransa'dan Foot Mercato maç için, "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı" derken, aynı ülkeden Le Soir, "Mertens'in Galatasaray'ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti" şeklinde olaylı maçı haberleştirdi.

Alman Bild Gazetesi, "Türkiye'de Skandal: Galatasaray rakipleri sahayı birlikte terk ediyor", Welt ise "Maç tatil edildi. Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti" başlıklarıyla olaylı maça yer ayırdı.