Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Skandal: Konuk Ekip Sahayı Terk Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Skandal: Konuk Ekip Sahayı Terk Etti

Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Skandal: Konuk Ekip Sahayı Terk Etti

Süper Lig'de Galatasaray'ın ev sahipliğini yaptığı Adana Demirspor maçı, konuk ekibin 33. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Olay, Avrupa basınında geniş yankı buldu ve çeşitli gazetelerde skandal olarak nitelendirildi.

10.02.2025 13:21  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Adana Demir spor'u konuk ettiği maçta konuk ekibin 33'üncü dakikada sahadan çekilmesi Türk spor medyasının en önemli gündem maddesini oluştururken, yarıda kalan karşılaşma Avrupa basınında da yankı buldu.

İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere Dello Sport maçı gerek basılı gazeteden gerekse dijital mecralardan " Türkiye'de tam kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un tercihi sansasyonel!" başlığıyla verdi.

Gazete haberde ayrıca "Konuk ekibin kararı, Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından "Süper Lig'i sarstı" ifadelerine yer verdi.

Diğer bir İtalyan gazetesi La Gazetta Della Sport da maçı, "Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk etti" şeklide okurlarına duyurdu.

İspanya basınından Marca ise maç haberini, "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi" cümlesiyle verdi.

Diğer bir İspanyol Gazete Mundo Deportivo ise, " adana Demirspor aleyhine verilen tartışmalı bir penaltının ardından maça devam etmedi" ifadeleriyle maçı yorumladı.

Fransa'dan Foot Mercato maç için, "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı" derken, aynı ülkeden Le Soir, "Mertens'in Galatasaray'ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti" şeklinde olaylı maçı haberleştirdi.

Alman Bild Gazetesi, "Türkiye'de Skandal: Galatasaray rakipleri sahayı birlikte terk ediyor", Welt ise "Maç tatil edildi. Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti" başlıklarıyla olaylı maça yer ayırdı.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Galatasaray, Politika, Olaylar, Futbol, Medya, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Skandal: Konuk Ekip Sahayı Terk Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray - Adana Demirspor Maçında Skandal: Konuk Ekip Sahayı Terk Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.