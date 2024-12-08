Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz - Son Dakika
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Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz

Galatasaray\'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz

Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sonrasında hakem Turgut Doman'ın VAR uyarısına rağmen kırmızı kart göstermemesi nedeniyle zehir zemberek bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların sportif AŞ başkan vekili İbrahim Hatipoğlu ve ikinci başkanı Metin Öztürk de çarpıcı ifadeler kullandı.

08.12.2024 19:02
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Galatasaray'dan, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakika pozisyonu için peş peşe sert açıklamalar geldi.

"İNSANLIĞA SIĞMAYAN FAUL"

Galatasaray, konuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"

"LANET OLSUN BÖYLE 3 PUANA"

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından konuyla ilgili konuştu. Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf!" dedi.

"MANAJ, BARIŞ ALPER'İ KATLETTİ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan Rej Manaj ve maçın hakemi Turgut Doman'a isyan etti.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;

"Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerişnden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Metin Öztürk, Metin Öztürk, Galatasaray, Sportif AŞ, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Yelbuz:
    O BÜLENT UYGUN BÜTÜN BUNLARIN SORUMLUSU 42 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    kocun kopekleri 36 8 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    bu hakem helal ekmek kazmior 35 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    REZİLLİKTE DİBE VURDUNUZ YALI HİZMETİNDEKİ TFF HAKEMLERİNİZE DE ALIP DEFOLUN TÜRK FUTBOL LİGİ'NİN İÇİNE ETTİNİZ 26 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ayda yılda bir geysaraya kırmızı çıkmış normal yani ağlamayın fetoculer 9 20 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    DİŞ (M) ACUN , (U) ŞİMDİ KINA YAKSIN. HATTA DANSÖZ ELBİSESİ GİYSİN,2 DE ZİL ALSIN , ORYANTAL DANS YAPSIN. KENDİNEDE BU YAKIŞIR 13 5 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    yavsaklar 13 4 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    NEDİR BU GS DÜŞMANŞIĞI KASITLI AYAĞI KIRMAYA TEŞEBBÜSTÜR GEŞMİŞ OLSUN BARIŞ ALPER 9 3 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    bu federasyon bu hakemler bu lig zor biter. 6 4 Yanıtla
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