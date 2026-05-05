Galatasaray Deplasmanda Samsunspor'a 4-1 Mağlup
Galatasaray Deplasmanda Samsunspor'a 4-1 Mağlup

05.05.2026 21:24
Galatasaray, Samsunspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk için yeni hedefler belirledi.

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Oyuncularımın tabii ki nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık, psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takım ile karşılaştık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Tabi ki geçiş oyunundan yani kaptırdığımız bir top aslında çok iyi çıktığımız ama kaptırdıktan sonra da o kapanamadığımız gerçekten çok basit bir gol yedik. Yani bireysel beceriden çok fazla rakibimizin orada gol atmasına izin verdik" dedi.

Buruk, ikinci yarıya da iyi başladıklarını belirterek, "Rakip alandaydık, top bizdeydi. 2 tane net bir pozisyonumuz vardı. Birisi Barış diğeri ise Osimhen'in pozisyonu vardı. Sonrasında Sane'nin direkten dönen pozisyonu vardı. Gol atmaya yaklaştık ama bu sefer de rakibimiz her geldiği pozisyonu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. 2-1 sonrası 10 kişi kalınca biraz zorlandık. Yani zorlanmamızın yanında yine çok fazla hata vardı bence. Tabii ki bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık. Yani önde de yaptık. Orta sahada da yaptık. Gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz gibi bir maç olmadı" diye konuştu.

'KENDİ SAHAMIZDA ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMEK İSTİYORUZ'

Şampiyonluk yarışında halen 4 puan önde olduklarını hatırlatan Buruk, "Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maçta, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maça bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. İkinci yarı 2 tane atamadığımız gol pozisyonundan birini atsak maçı bizim lehimize çevirsek bizim için başka bir senaryo olurdu ama her şey olumsuz gitti. Bir yandan da hem kalemize gelenler gol oldu hem de kırmızı kart oldu. İkinci yarı bizim için her şey olumsuz gitti. Futbolda da bazen bu oluyor" dedi.

'KENDİ STADIMIZDA TEKRAR ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İÇİN ÇOK DAHA İSTEKLİ OLACAĞIZ'

Kendi sahalarında şampiyonluğu kazanmak için daha çok istekli olacaklarını ifade eden Buruk, "Fenerbahçe uzun yıllar şampiyonu olmamasına, Galatasaray 4'üncü şampiyonluğuna oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli olduğunu, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan bu haftada yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu var oyuncularımızda. Yani biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez oldu. Şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabiliyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyunu ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız" diye konuştu.

FİNK: GALİBİYETİ BAŞKANIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "4-1 gibi bir skorla kazandık. Galibiyeti başkanımıza armağan ediyoruz. Oyunda ilk dakikalarda rakibin defans arkası koşularına cevap veremedik ve geriye düştük. Sonrasında takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. 2 forvetimiz de etkileyici performans gösterdi. Hem defans arkası koşu yapmada hem de sırtı dönük oyunda iyi oynadılar. Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly de çok iyi oynadı. Diğer oyuncularımız da güzel performans gösterdi. Kulüp ve taraftarımız önünde böyle bir skorla galip gelmek bizim adımıza sevindiriciydi. Biz Fenerbahçe ya da Galatasaray için oynamıyoruz. Sadece Samsunspor için oynuyoruz. Açız, özgüvenimiz de yerinde. Böyle bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sahadaki dizilişlerinin 3-5-2 şeklinde olduğunu ifade eden Fink, "Başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Yunus ilk başlarda bize sıkıntı çıkardı. Yalçın Kayan'ı Yunusla eşleştirdim. Sonrasında iyi bir performans gösterdik. Dizilişimizi çözmek kolay değil. Oyuncularımız adam adama oynadı ve bunu da çok iyi bir şekilde başardı. Rakibimizin önde baskı yapacağını biliyorduk. Defans hattını da önde tutuyorlar. 2 uzun forvetle oynadık. Birinin topu tutması diğerinin de koşu yapması gerekiyordu. Böyle bir strateji benimsedik. Fantastik bir maç oldu. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. Biz bir takım olduğumuzu bugün gösterdik. Kendi oyun planımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Hakemin katkısı olmadan bir maçı kazanabiliyorsanız o maç çok önemli hale geliyor. Hedefimiz belli. Son 2 maçı da kazanmamız gerekiyor. Küçük de olsa Avrupa şansı var. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

