Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak.
Galatasaray, kulüp katsayı puan sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kadar her turda seri başı olarak rakiplerini bekleyecek.
Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.
Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var - Son Dakika