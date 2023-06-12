Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz hamle! O ülkeye Sinan Oğan'ı da alıp gidecek

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak.

ELEMELERDE GALATASARAY SERİ BAŞI

Galatasaray, kulüp katsayı puan sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kadar her turda seri başı olarak rakiplerini bekleyecek.

GALATASARAY GRUPLARDA 3 YA DA 4. TORBADA YER ALACAK

Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.

Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:

1. TORBA

Manchester City

Sevilla

Barcelona

Napoli

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Benfica

Feyenoord

2. TORBA

Real Madrid

Manchester United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

RB Leipzig

Porto

Arsenal

3. TORBA

Shakhtar Donetsk

RB Salzburg

Milan

Lazio

Kızılyıldız

4. TORBA