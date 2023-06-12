Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var - Son Dakika
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Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var

12.06.2023 14:53

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Devler Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda. Her turda seri başı olarak yer alacak olan Galatasaray, gruplara kalması halinde 3 ya da 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar da açıklandı.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak.

ELEMELERDE GALATASARAY SERİ BAŞI

Galatasaray, kulüp katsayı puan sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kadar her turda seri başı olarak rakiplerini bekleyecek.

GALATASARAY GRUPLARDA 3 YA DA 4. TORBADA YER ALACAK

Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.

Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:

1. TORBA

  • Manchester City
  • Sevilla
  • Barcelona
  • Napoli
  • Bayern Münih
  • Paris Saint-Germain
  • Benfica
  • Feyenoord

2. TORBA

  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Inter
  • Borussia Dortmund
  • Atletico Madrid
  • RB Leipzig
  • Porto
  • Arsenal

3. TORBA

  • Shakhtar Donetsk
  • RB Salzburg
  • Milan
  • Lazio
  • Kızılyıldız

4. TORBA

  • Union Berlin
  • Lens
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Son Dakika Spor Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var - Son Dakika


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