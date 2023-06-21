Ülkemizi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya)/ FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak.

ZALGIRIS, MALMÖ'YÜ ELEDİ

Litvanya ekibi Zalgiris, 1947 yılında kuruldu. Karşılaşmalarını 5.067 kişi kapasiteli LFF Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz 2022'de Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Malmö'yü eleyen Zalgiris, bir üst tura Bodo/Glimt'e elendi. Avrupa Ligi play-off turuna kalan Zalgiris burada da Ludogorest'e elenerek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Kulüp böylece UEFA müsabakalarında grup aşamasına kalan ilk Litvanya ekibi olmuştu. Bu sezon 18 haftası geride kalan Litvanya A Ligi'nde 37 puan toplayan Zalgiris, lider Panevezys'in altı puan gerisinde.

STAD KAPASİTESİ 800 KİŞİ

Galatasaray'ın bir diğer muhtemel rakibi ise Kuzey Madekonya ekibi Struga. Ligini 10 puan farkla şampiyon olarak tamamlayan Struga, maçlarını 800 kişi kapasiteli Gradska Plaza Stadyumu'nda oynuyor. 2015 yılında kurulan Struga'yı 63 yaşındaki Arnavut teknik adam Shpetim Duro çalıştırıyor.

SAN MARINO EKİBİ LA FIORITA

1967 yılında kurulan La Fiorita, maçlarını 500 kişi kapasiteli Igor Crescentini Stadyumu'nda oynuyor. San Marino ekibi geçen sezon topladığı 60 puanla ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Takımı futbolculuk döneminde Atalanta ve Bologna gibi takımlarda forma giymiş olan 43 yaşındaki Thomas Manfredini çalıştırıyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bir diğeri de Moldova ekibi Zimbru Chisinau. Moldova Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden biri olan sarı-yeşilliler, maçlarını 10 bin 400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynuyor. Geçen sezon ligi üçüncü sırad tamamlayan Moldova ekibini, 49 yaşındaki Lilian Popescu çalıştırıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın olası rakiplerinden biri Arnavut ekibi Tirana. Geçem sezon ligi Partizani Tirana'nın önünde aynı puanla ancak dört averaj farkla şampiyon olarak tamamladı. 1020 yılında kurulan Tirana, maçlarını Selman Stermasi Stadyumu'nda oynuyor. Arnavut ekibini 45 yaşındaki Orges Shehi çalıştırıyor.

DINAMO BATUM, LİGİNDE LİDER

Beşiktaş'ın rakibi olabilecek bir diğer takım ise, Gürcistan ekibi Dinamo Batum. Bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 42 puanla en yakın rakibinin dört puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Takımı 58 yaşındaki teknik adam Gia Geguchadze çalıştırıyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ CLUJ

Adana Demirspor'un rakibi ise Romanya temsilcisi Cluj oldu. Daha önce Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray ile eşleşmiş olan Rumen ekibini tahmini kadro değeri yaklaşık 28 milyon Euro civarında. Takımın en değerli isimleri arasında ise stoper Andrei Burca, sağ bek Manea ve orta saha oyuncusu Nana Boaten gösteriliyor. Maçlarını Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynayan Cluj'u daha önce Atalanta, Sassuolo ve Genoa gibi takımları da çalıştırmış olan 62 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Mandorlini çalıştırıyor.