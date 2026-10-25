Galatasaray, Fenerbahçe ile 407. derbide yarın RAMS Park'ta karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe ile 407. derbide yarın RAMS Park'ta karşılaşacak

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Galatasaray, Fenerbahçe ile 407. derbide yarın RAMS Park\'ta karşılaşacak
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacağı 407. derbiye çıkıyor. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak 39 maçlık iç saha yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasındaki dev derbide yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, ezeli rakibiyle tarihindeki 407'nci karşılaşmaya çıkıyor. Taraftarı önünde kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın RAMS Park'ta saat 21.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 19 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak hem derbi zaferine ulaşmayı hem de zirve tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

407'NCİ DERBİ HEYECANI

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihlerinde 407'nci kez kozlarını paylaşacak. 17 Ocak 1909'da başlayan 117 yıllık ezeli rekabette geride kalan 406 karşılaşma sonucunda Fenerbahçe maçların 150'sini kazanırken, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 125 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu köklü geçmişte Fenerbahçe rakip fileleri 546 kez havalandırırken, Galatasaray 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 golle karşılık verdi.

LİGDE 139'UNCU RANDEVU

Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139'uncu randevularına çıkacak. Bugüne kadarki lig müsabakalarında Fenerbahçe'nin 53'e 39 galibiyet üstünlüğü bulunurken, 46 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Rekabetin bu lig bölümünde sarı-lacivertliler fileleri 165 kez havalandırırken, sarı-kırmızılı ekip 137 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA SARI-KIRMIZILAR ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi derbide sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Ezeli rekabette Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçteki galibiyetlerini 4 Haziran 2023 ve 26 Nisan 2026'daki lig maçlarında 3-0, 21 Eylül 2024'te deplasmanda 3-1, 2 Nisan 2025'teki kupa mücadelesinde 2-1 ve 7 Nisan 2024'teki Süper Kupa'da 3-0 (hükmen) skorlarla elde etti. Fenerbahçe ise 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'ta 1-0 ve 10 Ocak 2026'daki Süper Kupa'da 2-0 galip geldi. Ezeli rakipler arasındaki 24 Aralık 2023 ve 24 Şubat 2025'teki lig maçları 0-0, 1 Aralık 2025'teki lig müsabakası ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDEN BU YANA EVİNDE 39 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 39 maçta mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 39 lig müsabakasında 31 galibiyet ve 8 beraberlik alarak yenilgisizlik serisini sürdürdü.

RAMS PARK'TA GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, 2011 yılında hizmete giren stadyumunda ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sayısında üstün durumda bulunuyor. RAMS Park'ta bugüne kadar oynanan 17 müsabakada Galatasaray 6 kez sahadan galip ayrılırken, Fenerbahçe 5 galibiyet elde etti, 6 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Stattaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynanırken, söz konusu maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Bu stattaki derbilerde Galatasaray rakip fileleri 19 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 13 golle karşılık verdi. İki takım arasında yarın oynanacak Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesiyle birlikte ezeli rakipler RAMS Park'ta 18'inci kez sahaya çıkacak.

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı 12'nci derbi sınavına çıkacak. 2022 yazında sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 11 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet elde etti. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 3 beraberlik alırken, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı toplam 24 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcının takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: DHA
GalatasarayFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

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