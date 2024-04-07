Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi

2023 Turkcell Super Kupa finali başlar başlamaz bitti. Sarı-lacivertlilerin U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta Galatasaray 1. dakikada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, maçın 2. dakikasında sahadan çekildi.

07.04.2024 20:57  Güncelleme: 21:01
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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.

ICARDI 1. DAKİKADA GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasına gitmesi ve yarıda kalmasının ardından akıllarda TFF'nin yol haritası merak konusu oldu.

Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.

Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak.

Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi İlgili Maddeleri

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ender Kervancıoğlu: Şampiyonluklarımız çalındı diyen Ali Koç'a: Geçen sezon iki maçta Gakatasaraya yenilmesen şampiyondun. 2010da son maçta evinde trabzonu yensen şampiyondun. 2008'de volkan demiel topu elinden kaçırmasa, Nonda o golü atmasa şampiyondun. 2006'da 116 dk oynanan maçta denizlispora 1 gol atabilsen, appiah diğene nişanlamasa şampiyondun. Bunlar benim bildiklerim. Siz beceriksizsiniz. Suçlu aramayın. 130 54 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Unutmuşum. Fenerbahçe şampiyon olabilsin diye playy off sistemi eklenmişti. 2012 de play off son maçında kendi evinde galatasarayı yensen şampiyondun. 0-0 bitti. Gol attınız, yendiniz de iptal mi ettiler. 77 34 Ali Arslan: Tüm dünyaninda dikkatini buraya çektik, Bu ligde şaibe var çete var şebeke var, hep söyledik 20 yılda tüm branşlarda 96 kupa kazanmış rakipsiz bir spor kulübü Fenerbahçe'den bahsediyoruz,ne kupa büyüklüğüdür ne şampiyonluk büyüklüğü, öyle büyüktür ki adı konulamaz, helal olsun FENERBAHÇE 32 30
  • Lion : Korkaklar her zaman kaybeder… 92 46 Yanıtla Ercan Karatas: Kupa sizin olsun ne güzel işte boş laf yapma gargamel 59 64
  • Ali Arat: baktilar ki mac 90 -0 bitecek bari kacalim dediler 81 46 Yanıtla Emrullah null: baktılar tarihi fark olacak en iyisi kaçmak arkasına bakmadan 53 27
  • Bünyamin Tilki: Bence çok saçma as kadronla çık yenebilirsen ne güzel 65 24 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Sevgili arkadslar basta engelli vadandaslar sıkıntılarına 5 yıldır lafta kalmıs tir ayrıca sirkeci davranışlar basta gs takımı ve federasyon devam ediyor ayrıca bende olsam TC devletinde adaletin. Teselli umudu kalmamıştır taktirde yuce Allah İn adaletıdır ben bu federasyon yuzunxen link TV. Anlama yapmadım TV aldım yahat macları izliyorum cesaretiniz varsa adalet bulunur 15 24 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Ne diyon baba ya 25 3
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