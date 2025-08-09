Galatasaray, Gaziantep FK\'yi 3-0 Geçti

SÜPER Lig'de son şampiyon Galatasaray , deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK 'yı 3-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonla birlikte ligde üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini almış oldu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi de bu skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12'nci ve 45+12'nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ile 16'ncı dakikada Eren Elmalı kaydetti.

SEZONUN AÇILIŞ GOLÜ BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN

Sarı-kırmızılı ekibin "joker"i Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK mücadelesinde en ileri uçta görev yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz sezonlarda da çeşitli mevkilerde görev verdiği Barış, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın yokluğunda takımın gol yükünü çeken isim oldu. Hazırlık maçlarındaki performansıyla da dikkat çeken 25 yaşındaki milli oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinin 12'nci dakikasında penaltıdan sezonun açılış golüne imza atarken, 45+12'nci dakikada da yine penaltıdan ağları sarstı. Aynı zamanda 12'nci dakikada Eren Elmalı'nın attığı golün asistini yapan oyuncu olan Barış Alper Yılmaz, mücadeleyi 2 gol 1 asistlik performansla tamamladı.

LEROY SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Leroy Sane ilk resmi maçına Gaziantep FK deplasmanında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Alman kanat, Süper Lig'deki ilk sürelerini alırken 90 dakika sahada kaldı.

FERNANDO MUSLERA'DAN YOKSUN SEZON BAŞLANGICI

14 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera'nın ardından sarı-kırmızılılar, yeni sezona kalede Günay Güvenç ile başladı. Kaleci transferini kesin olarak yapacak olan Galatasaray'da sezon 34 yaşındaki file bekçi ile açılırken, 6 yıl aranın ardından farklı bir isim kalede yer almış oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, son olarak 2020-2021 Süper Lig sezonunda 12 Eylül'de Gaziantep FK'ya karşı oynanan mücadelede Fatih Öztürk kaleyi korumuştu.

Fatih Öztürk öncesi ise Fernando Muslera 2011-2012 sezonuyla birlikte toplam 10 sezon boyunca Galatasaray'ın sezon açılış maçlarında görev almıştı.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK galibiyetiyle Galatasaray, deplasmandaki serisine devam etti. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, sonrasında çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanmıştı. Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe, Başakşehir FK karşılaşmalarından galip ayrılan sarı-kırmızılar, Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini almış oldu.

OSIMHEN, ICARDI VE MORATA'SIZ GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yı 3-0 ile geçerken, golcülerinden yoksun sahada yer aldı. Transfer rekorunu kırarak bonservisiyle kadroya dahil edilen ve kampa geç katılan Victor Osimhen, sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlasa da henüz riske edilmeyen Mauro Icardi ve muhtemel transferi gerçekleşecek olan Alvaro Morata, Gaziantep FK mücadelesinde forma giymeyen isimler oldu. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, bu oyuncuların yokluğunda santrforda Barış Alper Yılmaz'ı oynattı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tercihen Derrick Köhn'ü aday kadroya almadı. Victor Nelsson ile Carlos Cuesta ise lisanlarının çıkarılmaması sebebiyle Gaziantep FK maçında forma giymedi.

EREN ELMALI PARÇALIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki milli oyuncusu Eren Elmalı, Gaziantep FK mücadelesinin 16'ncı dakikasında rakip ağları sarsarak Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor forması giyerken Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gençlerbirliği'ne gol atan Eren Elmalı, kariyerinin de 3'üncü golünü kaydetti.

HAZIRLIK MAÇLARINI NAMAĞLUP KAPATMIŞTI

Sarı-kırmızılar, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmamıştı. Galatasaray, İstanbul'da 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2 ve Fransa Ligue 1 takımı Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya Serie A temsilcisi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı. Avusturya kampında Admira'yı 2-1 yenen Galatasaray, Cagliari'yi ise 3-1 ile geçmişti.