Galatasaray, Genç Stoper Arda Ünyay\'ı Kadrosuna Kattı

Spor

GALATASARAY, 1'inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."