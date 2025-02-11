Galatasaray, Genç Stoper Arda Ünyay\'ı Kadrosuna Kattı

GALATASARAY, 1'inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."
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