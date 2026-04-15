Galatasaray, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
