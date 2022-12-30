Galatasaray'ın Sivasspor'la olan maçında yaşananların şokunu devam ediyor: Sivas'ta kara gece

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin iptal edilen golü ise maçın önüne geçti.

GOLÜN NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ KİMSE ANLAMADI

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol daha sonra hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edildi. Ancak futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı.

"SKANDAL"

Futbol yorumcuları hakemin kararını sert eleştirirken, eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta yaptığı yorumda, "Golün iptali yanlış. Burada skandal bir hata mevcut. Bu hata da VAR'ın." ifadelerini kullandı. Bir diğer eski hakem Bünyamin Gezer ise, "İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum." dedi.

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI ÇILDIRDI

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe'de ise taraftarlar, "Sivas'ta kara gece" etiketini sosyal medyanın zirvesine taşıdı. İptal edilen gol için binlerce paylaşım yapılırken, Beşiktaş taraftarlarının da bu etiketi altında hakem Erkan Özdamar'a sert eleştiriler yaptığı görüldü.

Futbol yorumcularının iptal edilen gol hakkında yorumları şöyle:

Bülent Yıldırım: VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti.

Lale Orta: VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış.

Fırat Aydınus: Bu pozisyonda ofsayt yok.

Ahmet Çakar: G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun. Ey TFF Başkanı Büyükekşi, sen bu işin neresindesin?

Bünyamin Gezer: İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum.

Erman Toroğlu: Bunun neresi ofsayt? Diyelim ki ofsayt, VAR çizgisi nerede? Nereye çizdiniz abi? Bu pozisyon unutulmazlar arasına girecek, Galatasaray çok yara alacak.

Güntekin Onay: Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık.

Feyyaz Uçar: Sivasspor'un golünü neden iptal ettiğini anlayamadık. Anlayan varsa anlatsın.

İlker Yağcıoğlu: VAR hakemi Özgüç Türkalp neden çağırdı, kimse anlamadı. 6 dakika izledi. Anlamadıysan, kararının arkasında duracaksın.