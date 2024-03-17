Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig\'deki yenilmezliğini 18 maça çıkardı

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: İlk yarıda kötü performans sergiledik

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirterek, enerjilerinin olmadığını ve güçlerinin neredeyse olmadığını söyledi. İkinci yarıda ise biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti. Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularının uzun süredir dinlenemediğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.