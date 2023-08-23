Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk oldu. Nefes kesen mücadele 3-2 sonuçlandı.

PERDEYİ ERIKSEN AÇTI

8. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Kristian Eriksen kafayla topu ağlara yolladı. 1-0.

OLIVEIRA EŞİTLEDİ

25. dakikada Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sergio OLiveira durumu 1-1 yaptı.

ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

29 da sahneye çıkan isim Icardi. Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Durum 2-1.

YUNUS ATTI AMA İPTAL

Oliviera'nın kazandığı topta kendi ilerieyen Yunus sağ kanattan içeri girdi. Kaleyi karşısında gören Yunus topu sağ köşeden ağlara yolladı. Ancak gol iptal oldu.

HAUGAN EŞİTLEDİ

56. dakikada sağ kanattan içeriye çevrilen topta bomboş topla buluşan Eirik Haugan topun gelişine vurdu. Abdülkerim çizgide topa dokunmasına rağmen top ağlara gitti. Durum 2-2.

TETE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tete, bu mücadelede oyuna girerek sarı-kırmızılılarla ilk maçına çıkmış oldu.

MIDTSJOE FİŞİ ÇEKTİ

90+3'te Barış Alper'in kafayla pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi yanındaki Fredrik Midtsjoe'yü gördü. Danimarkalı oyuncu bomboş kaleye topu ağlara yolluyor.