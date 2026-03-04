Galatasaray Namağlup Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
04.03.2026 01:02
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu namağlup tamamladı.

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve namağlup çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu oldu. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 6'ncı dakikasında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Topun hakimi olan Galatasaray, 29'uncu dakikada Renato Nhaga ile farkı 2'ye çıkararak ilk yarıyı önde kapattı. Galatasaray, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da 78'inci dakikada Corendon Alanyaspor, Steve Mounie'nin ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 12 puanla namağlup lider tamamladı ve çeyrek finale çıktı. Galatasaray'ın rakibi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

GRUP AŞAMASINI NAMAĞLUP LİDER TAMAMLADI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kazanarak A Grubu'nu 12 puanla namağlup lider bitirdi. İlk hafta evinde RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ardından deplasmanda Fethiyespor'u 2-1'lik skorla geçti. 3'üncü hafta sahasında İstanbulspor'u 3-1 yenerek çeyrek finali garantileyen Galatasaray, son hafta ise dış sahada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

KUPADA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda 10'uncu maçından da yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 2023-2024 sezonunda 29 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray, sonrasında kupada çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Son olarak Corendon Alanyaspor'u da yenen Galatasaray, seriyi 10 maça çıkarmış oldu. Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste 7'nci galibiyetini aldı.

ALANYASPOR'A KARŞI ÜST ÜSTE 9'UNCU GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a karşı oynadığı son 9 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunda, 19 Eylül'de iç sahada oynanan karşılaşmada 1-0'lık skorla aldı. Bu mağlubiyetin ardından Alanyaspor ile 9'u Süper Lig ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 11 kez karşılaşan Galatasaray, ilk olarak ligde üst üste 2 beraberlik aldı. Ardından kupada son 16 turunda rakibini mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 7 lig karşılaşmasını da kazandı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında deplasmanda rakibini yenen Galatasaray, üst üste 9'uncu galibiyetini almış oldu.

OKAN BURUK'TAN ROTASYONLU KADRO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette kadroda rotasyona gitti. Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi mücadelede forma giymedi. Yoğun fikstürde as oyuncularını dinlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Corendon Alanyaspor'a karşı Günay Güvenç, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Leroy Sane, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de oynattı. İkinci yarıda oyuna hamleler yapan Buruk, Noa Lang, Wilfried Singo, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz ve Dağhan Kahraman'ı sahaya sürdü.

BARIŞ ALPER YILMAZ KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Corendon Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kariyerinde ilk kez hem gol hem de asist sayısında çift haneye ulaştı. Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda karşılaşmaya en ileri uçta başlayan Barış Alper, 6'ncı dakikada penaltıdan ağları havalandırdı, 29'uncu dakikada ise Renato Nhaga'nın golünde asist yapan isim oldu. Bu sezon 37'nci maçına çıkan 25 yaşındaki milli oyuncu, gol sayısını 10'a, asist sayısını ise 12'ye yükseltti. Böylece kariyerinde ilk kez iki istatistikte de çift haneyi görerek form grafiğini sürdürdü.

RENATO NHAGA SİFTAHI YAPTI

Sarı-kırmızılıların devre arasında Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Corendon Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Gine-Bissaulu 18 yaşındaki orta saha, 29'uncu dakikada takımının 2'nci golünü kaydeden isim oldu. İlk kez sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçta gol sevinci yaşayan Nhaga, ilk maçına ise Süper Lig'in 22'nci haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde çıkmıştı.

CAN ARMANDO GÜNER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın devre arasında Borussia Mönchengladbach U19'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Corendon Alanyaspor karşılaşmasına yedek soyunan Can Armando Güner, mücadelenin 77'nci dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

SARI-KIRMIZILILAR RETRO FORMAYLA SAHADA YER ALDI

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçında yeni formasıyla sahada yer aldı. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan özel retro koleksiyonu 1980-1981 yılındaki forma setinden esinlenerek yapıldı. Sarı ve kırmızı şeklinde iki set olarak üretilen forma, "Sen Sarıyla Kırmızı" sloganıyla sunuldu. Geçmişe gönderme yapılan formanın sarı renkli seti ilk kez Corendon Alanyaspor maçında giyildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

