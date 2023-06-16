Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

16.06.2023 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2023 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmeye sarı-kırmızlı futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet katıldı.

Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

ERDOĞAN'A FORMA HEDİYE EDİLDİ

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ziyarette, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı. 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti

BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.

Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
YORUMLAR (1)
  • Doğan Kaya: Dünyanın hiç bir yerinde böyle birşey yok Avrupa'dan kupa alırsın tabikide Gidersin ama bu korku işte GALATASARAYlıyım hiç iyi birşey değil Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
500

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Sergen Yalçın'a Azeri takımından teklif iddiası!
20:01 İlk görüşme gerçekleşti! Sergen Yalçın'ın gideceği takım herkesi ters köşe yapacak
19:28 Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
19:24 Şampiyon Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
19:10 Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerine uyarıda bulundu
19:05 Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret sitelerine "sipariş" uyarısı: Yaptırımlar uygulanacak
18:45 Binance, Hollanda pazarından çekiliyor
18:43 Kripto para pazarının lider platformu Binance, Hollanda pazarından çekiliyor
18:37 İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 66'e ulaştı
18:35 İstanbul'da yaz tatili öncesi trafik yoğunluğu! Harita kırmızıya döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 20:16:04. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement