Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ziyarette, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı. 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.
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