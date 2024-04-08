Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum - Son Dakika
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Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum

Erden Timur\'dan Ali Koç\'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.

08.04.2024 00:21  Güncelleme: 00:23
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Turkcell Süper Kupa'da karşılaştıkları Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçla ilgili konuştu. Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruya "Çok rahat uyuyorum." yanıtını verdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Timur, "Bu gerginliğin bir an önce bitmesi lazım. Münferit de olsa belli olaylar yaşanıyor. Gerginlik artarsa daha farklı durumlar olmasından endişe ediliyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın haksızlığın vuku bulduğu yer saha. Yarından tezi yok yabancı hakemleri seçip, önce bu sene sonra da geçmiş senelere bakılıp ne haksızlık yapıldığına bakılması gerekiyor." diye konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 'Keşke maç normal şekilde oynanıp tamamlansaydı'


Kaosun kimseye faydasının dokunmadığını dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor, başkasına göre onlara büyük haksızlık yapılıyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde hakem semineri sızdırıldı, sonra federasyon her şeyi yayınladı. Kendisinden emin olan kimsenin şeffaflıktan çekinmemesi lazım. Toplumun her şeyi görme hakkı var. Kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi, bilgiyi gizleyerek manipüle edebiliriz. İnşallah bu maç da böyle bir şeye vesile olur."

"ÇOK RAHAT UYUYORUM"

Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Çok rahat uyuyorum. Onda hiçbir zaman sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok söyleyecek laf var. Şahsıma 20'ye yakın kez hakaret edildi ama ben kimseye hakaret etmedim. Herhalde en genç yöneticilerden birisiyim. Böyle şeylere tecrübesizlikle karşılık verecek yaştayım. Karşılık versem taraftardan çok daha olumlu şeyler alabilirim. Ama toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım."

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 'Keşke maç normal şekilde oynanıp tamamlansaydı'

"FEDERASYONU BİRÇOK KEZ İSTİFAYA DAVET ETTİK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da seçime gidileceğini açıklamasıyla ilgili de konuşan Timur, "Federasyonu birçok kez istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun seçime gitmesi için imza toplamaya başlıyordu. Sonrasında da federasyon böyle bir açıklama yaptı. Zaten kulüplerin gösterdiği tavırda da amaç hasıl oldu. Doğru federasyon, doğru kurullar olsun istiyoruz. Rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. Ama listeler 100'e yakın insandan oluşuyormuş. Bir kişinin bir haftada buna hazırlanması mümkün değil. Federasyon da 18 Temmuz kararını vermiş. Kulüplerin de tavrı gerçekleşti. Bizim kulübümüz imzayla seçime götürme taraftarıydı. İmzaya gerek kalmadan seçim açıklandı." ifadelerini kullandı.

Futboldaki gerginliğin azaltılması için her şeyin yapılması gerektiğini anlatan Timur, "Bu konuda herkesin bir adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Biz bunlar için federasyona yazı da verdik, adımları aylar öncesinden attık. Karşılığında 'evet' denilsin yeter." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Aytekin: Doğrudur,gerçekten de çok rahat insanlarsınız. 4 0 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Biz rahattayız sizde hazırolda bekleyin 0 0
  • Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: 'Gerginliğin Bitmesi Gerekiyor'
    00:36 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: 'Gerginliğin Bitmesi Gerekiyor'

    Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

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