Galatasaray, Süper Lig'de 68. Sezonuna Başlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 68. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.

Galatasaray'ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle: