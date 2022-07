Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Midtsjö'nün katkı sağlayacağına inanıyor Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmelerine başlanan ve İstanbul'a gelen Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün sarı-kırmızılı takıma katkı vereceğine inandığını söyledi.

Okan Buruk, ikinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampın son günündeki hazırlık maçında Fiorentina'yı 2-1 yendiklerini belirten Buruk, "Kampı iyi bir şekilde bitirdik. Maçın büyük bölümünde istediğimiz oyun ortaya çıktı. Pozisyon ürettik, gol bulduk, iyi savunma ve baskı yaptık. Düşündüğümüz şeyler lige 1 hafta kala ortaya çıktığı için mutluyuz. Aynı oyunu geliştirerek devam ettireceğiz. Bize katkı verecek yeni oyuncular aramıza katılacak. Oyunumuzu çok daha geliştireceğiz. Oyuncularımın performansından memnunum. Zemin ve stat atmosferi çok iyi değildi ama yüzde 100'lerini verdiler." diye konuştu.

Görüşmelere başlanan ve İstanbul'a gelen AZ Alkmaar'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü değerlendiren Buruk, "Oyuncunun bir an önce aramıza katılması gerekiyor. Biz iyi oyunculara sahibiz. Midtsjö iyi bir takım oyuncusu, iyi bir profesyonel. Her sene ortalama 40-42 maç oynaması önemli. Hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Özellikle ayakları iyi bir oyuncu seçtik. Biz oynayan bir takımız. Bizi öne taşıyacak bir oyuncu. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yine transferlerimiz olacak. Her bölgeye transfer yapmak istiyoruz. Takımımızı en güçlü hale getirmek istiyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen senenin ardından bu senenin çok daha iyi geçmesini istiyoruz. Oyuncularımız ve yönetimimiz en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah güçlü, şampiyonluk yarışında en iyisini yapan ve bütün performansını veren bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Lige iyi başlamak çok önemli"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'e psikolojik ve fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.

Buruk, 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacakları Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar Midtsjö haricinde bir oyuncu daha alabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fiziksel ve konsantrasyon olarak lige hazır olduğumuzu gösterdik. Bu bir hazırlık maçı. Stat atmosferi yok, zemin iyi değil ve buna rağmen yüzde 100'ünü veren, lig maçı gibi oynayan bir takım vardı. Bu bizim için çok değerli. Bunu da hafta sonu lige taşıyacağız. Lige iyi başlamak çok önemli. Geçen seneden hazır, iyi bir takım olan Antalyaspor ile karşılaşacağız. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Lige psikolojik ve fiziksel olarak hazırız. Kadroya yeni gelecek oyuncular olacak. Antalyaspor maçına kadar 1 gözüküyor ama belki 1 oyuncu daha alabiliriz. Ne kadar geniş kadro kurarsak bizim için o kadar iyi olacak."

Yeni transfer Haris Seferovic'in katkısına değinen Okan Buruk, "Haris'in bu maçta 2 asistinin yanında yaptığı savunma da bizim için çok önemliydi. Öndeki baskısı ve Emre (Akbaba) ile ikili karşılamalarımız doğru oldu. Gol ve asistlerinin yanı sıra savunma görevlerini de çok iyi yapıyor. Özellikle oyuncuları erken aldım. Sakatlık görmemek için erken değişikliğe gittim." değerlendirmesinde bulundu.

Fiorentina maçında sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Leo Dubois'nın durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Salı günü MR'ı çekilecek. Oyuncu bizimle çalışmadı. Bizimle hazırlanmadı. Hazır olduğunu düşünerek maçlara başlattık. Ancak eski takımında çalıştığı dönem çok iyi geçmemiş. Kendi bünyemizde hazırladığımız oyuncularda her şey çok iyi gidiyor. Böyle bir şanssızlık oldu. İnşallah en kısa zamanda iyileşir. Omar (Elabdellaoui) da çok güvendiğimiz, bildiğimiz, net bir oyuncu. O da Dubois'nın yerine girerek görevini yaptı." şeklinde görüş belirtti.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önüne çıkacakları günü beklediğini aktaran Galatasaray Teknik Direktörü, "İlk imza için İstanbul'a gelirken heyecanı ve pozitifliği yaşadım. Bu aynı şekilde devam ediyor. Ben de aynı mutluluk ve heyecanla taraftarımıza yaklaşmaya çalışıyorum. Bu takımlar taraftar için hayatta. Onlara yakın olmamız gerekiyor. İnşallah stadımızda dolu tribünler önünde en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağız. O beni daha çok heyecanlandıracak." diyerek sözlerini tamamladı.