Galatasaray UEFA'da Çeyrek Finale Yaklaşıyor

Galatasaray, savunmadaki başarılı performansı sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeye çok yakın.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Etkili savunmasıyla İngiltere devi karşısında gol yemeyen Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde üçüncü kez kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başından beri Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü.

Eintracht Frankfurt maçının ardından savunma toparlandı

Galatasaray, sezonun ilk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra savunmasını büyük ölçüde toparladı.

Transferlerin de takıma adapte olmasıyla defansta daha başarılı performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcisi ile oynadığı maçtan sonra organizasyonun lig aşamasındaki 7 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Eintracht Frankfurt karşılaşmasından Manchester City müsabakasına kadarki 6 maçın hiçbirinde 1'den fazla gol yemedi.

Savunmadaki eksikler, Union SG ve Monaco mağlubiyetlerini etkiledi

Galatasaray'ın savunmadaki eksikleri, bu sezon yaşanan Monaco ve Union Saint-Gilloise mağlubiyetlerinde etkili oldu.

İlk olarak lig aşamasının 5. haftasındaki Union Saint-Gilloise karşılaşmasına Mario Lemina, Eren Elmalı, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan gibi önemli savunmacılarından eksik çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sonraki haftada Monaco'ya konuk olan Galatasaray, yine aynı isimlerin olmaması sebebiyle müsabakayı 1-0 kaybetti.

Liverpool'a karşı iki maçta kalesini gole kapattı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı iki maçta da kalesinde gole izin vermedi.

İngiliz temsilcisini ilk olarak lig aşamasının ikinci haftasında konuk eden Galatasaray, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sonrasında Liverpool ile son 16 turunda eşleşen sarı-kırmızılı takım, evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazandı.

Ajax galibiyetinde savunmanın katkısı büyük

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax karşısında 3-0 kazanılan maçta savunmada etkili performans sergiledi.

Söz konusu maçta rakibinin önemli gol fırsatları yakalamasına engel olan Galatasaray, kalesine sadece iki şut isabet etti.

Sarı-kırmızılıların savunması, Osimhen'den başlıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarında savunmasını Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'den başlatıyor.

Özellikle "Devler Ligi"nde meşin yuvarlak rakibe geçtiği zaman Osimhen ile yoğun ön alan baskısı yapan Galatasaray, kaydettiği gollerin bir kısmını Nijeryalı golcünün kaptığı toplar sayesinde buldu.

Uğurcan'ın katkısı büyük

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki kurtarışlarıyla takımının bu sezonki başarısında önemli pay sahibi oldu.

"Devler Ligi"nde bu sezon kalesine gelen şutların 37'sini kurtaran Uğurcan, özellikle organizasyonda oynanan son iki Juventus ve Liverpool maçında performansıyla göz doldurdu."

Milli file bekçisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kurtarış yapan 4. kaleci konumunda bulunuyor.

Bu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin 59 kurtarışla zirvede, Real Madrid'den Thibaut Courtois 52 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada yer alıyor.

En fazla top kazanan isim Sanchez

Galatasaray'da bu sezon "Devler Ligi"nde en fazla top kazanan isim olarak Davinson Sanchez öne çıkıyor.

UEFA'nın sitesinden alınan bilgiye göre Kolombiyalı savunma oyuncusu, 58 top kazanarak bu alanda sarı-kırmızılıların en başarılı ismi oldu.

Sarı-kırmızılılarda Sanchez'i söz konusu alanda 52 top kazanan Abdülkerim Bardakcı ve 51 top kazanan Lucas Torreira takip etti.

Savunmanın önemli üç ismi uzun süre sahada kaldı

Galatasaray'ın savunmasının önemli üç ismi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre görev aldılar.

Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, 1020 dakika ile Şampiyonlar Ligi'nde en fazla süre alan isim oldu. Kolombiyalı savunma oyuncusunu 998 dakika ile milli file bekçisi Uğurcan Çakır takip etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira ise 930 dakikayla genel sıralamada on ikinci sırada yer alırken takımının da en fazla süre alan üçüncü oyuncusu oldu.

Süper Lig'de de savunmada başarılı performans gösteriyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

Ligdeki 25 maçta 18 kez topu ağlarından çıkartan sarı-kırmızılı ekip, bu alanda en başarılı takım olarak Göztepe ile öne çıkıyor.

Galatasaray, ayrıca ligdeki 25 maçın 10'unda rakiplerine gol izni vermedi.