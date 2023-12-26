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Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak. Bu, Süper Kupa'nın Türkiye dışında 5. kez düzenleneceği maç olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa\'yı Suudi Arabistan\'da karşılaşacak
26.12.2023 - 11:05,
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.

2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar'da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi.

Yurt dışında oynanan Süper Kupa maçları şöyle:

30.07.2006

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Commerzbank Arena/Almanya)

05.08.2007

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

17.08.2008

Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1 (MSV Arena/Almanya)

05.01.2022

Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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