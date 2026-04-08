Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu

08.04.2026 21:55
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı.

GALATASARAY, LUCESCU'YU ANDI

Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ZORLU MAÇ GOLLE BAŞLADI 

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI 

10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İZMİR'DE FARK İKİYE ÇIKTI 

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu.

GÖZTEPE ARADIĞI GOLÜ JUAN İLE BULDU

İkinci yarının başında golü bulan taraf bu kez Göztepe oldu. Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe'nin organize atağında sol kanattan altı pas içine doğru açılan ortayı Juan çok iyi yükseldi ve durumu 2-1'e getirdi.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

55. dakikada Miroshi'nin sol kanttan içeriye doldurduğu topu Eren Elmalı kfa ile karşıladı. Dönen topta bu kez Miroshi sağ taraftan altı pasa doğru ortasını yaptı. Cherni yüksekten gelen bu topa iyi sıçradı ve kafa ile vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi.

HELITON ZOR OLANI YAPTI

60. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanatta koşu yapan Juan'a pasını aktardı. Juan dar açıda topu altı pastaki Heliton'a gönderdi. Heliton 1.5 metreden topu boş ağlara gönderemedi, top auta çıktı.

LEMINA İLE FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 75. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı. Galatasaray Gabriel Sara'a sağ taraftan kullandığı korneri penaltı noktasına doğru gönderdi. O bölgede kendini unutturan Lemina kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY İZMİR'DE MORAL BULDU

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. İzmir ekibi Göztepe ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Göztepe, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    TS FB Elele hep beraber dereye.. 47 15 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Şikebahce bak beleş penaltısız da maç kazanılabiliniyor. Hamsi tavalar bak federasyonsuz da maç kazanıyor. Arada tavsiye ederim sizeee 36 22 Yanıtla
  • 240577 240577:
    bu sane kazmasını göndermemiz lazım çok top kaybediyor. 15 18 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
